Путин ужасно напуган, что внутри зреет мятеж, - Наливайченко

Об этом он рассказал в эфире ЕспресоTV.



Бывший глава СБУ отметил: "Страшный испуг ближайшего окружения Путина и самого Путина, что внутри все-таки зреет мятеж. Это то, чего панически и даже физиологически боится и сам Путин, и его окружение. Именно поэтому постоянные аресты генералитета ФСБ и других силовиков, поэтому то исчезает, то появляется министр обороны Шойгу, его то изолируют, то снова вытаскивают, чтобы показать, что он есть. Именно поэтому в российском руководстве от министров так много заявлений об отставке, особенно экономического блока российского правительства".



Валентин Наливайченко отметил, что уже все понимают, что надо из этой лодки бежать, и чем раньше, тем лучше, потому что эта лодка вместе с "Москвой" идет ко дну.



"Это тот испуг и та деформация путинского режима, поверьте мне, которая чем дальше, тем больше становится. Это связано только с одним: нет у них уже столько денег и возможностей, во-первых, воровать, во-вторых, тратить на себя и силовиков, на ту лояльность, которая обеспечивалась миллиардными вливаниями", - подчеркнул экс-глава СБУ.



Нардеп продолжил мысль, что российский режим умирает из-за агрессии против Украины, умирает и экономика, которая была построена и держалась на сверхприбылях за газ и уголь, умирает и политическая конфигурация внутри самой РФ.



"Я убежден, что в этот год, через несколько месяцев, когда санкции уже не просто будут ощутимы, а начнут бить по простым россиянам, к осени будут и социальные бунты, и протесты – и это все уже не остановить"- подытожил Валентин Наливайченко.

Напомним, Валентин Наливайченко считает , что за 55 суток не стало российских олигархов, все уничтожены Путиным и путинской агрессией против Украины