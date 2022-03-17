Путин пойдет в Балтию, в Польшу, он пойдет настолько далеко, насколько его допустит цивилизованный мир, – нардеп Олег Синютка

Синютка подчеркнул: "Мы должны дальше просить наших западных партнеров усиливать санкции. Они уже сегодня дают результаты: в России люди бросаются за сахаром, дерутся между собой, потому что понимают, что завтра такие элементарные пищевые продукты не будут там получать", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Синютка подчеркнул, что главный посыл, который мы должны формулировать Западу, это безоговорочное членство Украины в ЕС и НАТО: "По факту сегодня мы уже являемся членами Североатлантического альянса и европейского сообщества, нам нужно юридически это оформить", – добавил он.



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