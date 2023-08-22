Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - российские СМИ
Появилась информация, якобы российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего ВКС РФ, но он остается в распоряжении Минобороны России
Об этом пишет российское издание "Медуза", ссылаясь на слова бывшего главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Пока официальных подтверждений этому нет, однако сам Венедиктов утверждает, что ссылается на указ президента РФ.
В свою очередь журналистка Ксения Собчак сообщила, что, по ее данным, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа.
Издание ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что сейчас Сергей Суровикин находится в одной из своих квартир под своеобразным домашним арестом.
"Он не может покидать жилье, но на днях ему разрешили видеться с несколькими подчиненными, в том числе генералом Олегом Пальгуевым, фактически выполняющим функции адъютанта Суровикина. Официального расследования нет, однако долгое время Суровикин провел в заключении, отвечая на неудобные вопросы. Сейчас для него самого и для его родственников почти для всех включили режим тишины, поскольку Суровикину рекомендовано сделать так, чтобы о нем забыли, - говорится в сообщении.
Что известно о Суровикине
Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбить Сирию.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.
После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.
Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.
Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.
По данным британской разведки, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена.
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