Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - российские СМИ

Об этом пишет российское издание "Медуза", ссылаясь на слова бывшего главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Пока официальных подтверждений этому нет, однако сам Венедиктов утверждает, что ссылается на указ президента РФ.

В свою очередь журналистка Ксения Собчак сообщила, что, по ее данным, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа.

Издание ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что сейчас Сергей Суровикин находится в одной из своих квартир под своеобразным домашним арестом.

"Он не может покидать жилье, но на днях ему разрешили видеться с несколькими подчиненными, в том числе генералом Олегом Пальгуевым, фактически выполняющим функции адъютанта Суровикина. Официального расследования нет, однако долгое время Суровикин провел в заключении, отвечая на неудобные вопросы. Сейчас для него самого и для его родственников почти для всех включили режим тишины, поскольку Суровикину рекомендовано сделать так, чтобы о нем забыли, - говорится в сообщении.