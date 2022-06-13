Путин уволил коллаборантку Поклонскую с должности в Россотрудничестве
Бывшая прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская уволена с должности заместителя руководителя российского федерального агентства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за границей
Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
"Уволить Поклонскую Наталью Владимировну с должности заместителя руководителя федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в указе.
На должность заместителя главы Россотрудничества Поклонска была назначена в феврале 2022 года. Поклонская несколько лет была прокурором оккупированного Крыма. В 2016 году она стала депутатом госдумы по списку "Единой России".
Сама Поклонская сообщила, что указ об отставке был подписан в связи с ее переходом на другую работу.
- В октябре 2021 года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, но позже указ был отменен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.97
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.97
- Актуальное
- Важное