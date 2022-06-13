Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.

"Уволить Поклонскую Наталью Владимировну с должности заместителя руководителя федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в указе.

На должность заместителя главы Россотрудничества Поклонска была назначена в феврале 2022 года. Поклонская несколько лет была прокурором оккупированного Крыма. В 2016 году она стала депутатом госдумы по списку "Единой России".

Сама Поклонская сообщила, что указ об отставке был подписан в связи с ее переходом на другую работу.

В октябре 2021 года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, но позже указ был отменен.

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