Об этом информирует РосСМИ .

Путин подписал указ об увольнении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Вместо него генеральным директором стал бывший вице-премьер Юрий Борисов, уволенный за несколько минут до этого.

Предполагается, что Рогозин может занять руководящий пост на одной из занятых РФ территорий Украины.

12 июля еще тогда руководитель Роскосмоса Рогозин показал "самую мощную в мире" ракету "Сармат" и анонсировал серийное производство.

14 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что россияне не будут летать на американских космических кораблях.

8 мая глава Роскосмоса Рогозин пригрозил Маску из-за развертывания сети Starlink в Украине. Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, ранее отметившего, что за развертывание в Украине сети Starlink "придется отвечать по-взрослому".

Секретарь СНБО прокомментировал заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляке высмеял зенитно-ракетный комплекс С-400, находящийся на вооружении армии РФ: "Ловит ракеты, как российские футболисты — мячи".