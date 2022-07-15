Путин уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина
15 июля Дмитрий Рогозин уволен с должности главы Роскосмоса. Его должны отправить в Украину
Об этом информирует РосСМИ .
Путин подписал указ об увольнении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Вместо него генеральным директором стал бывший вице-премьер Юрий Борисов, уволенный за несколько минут до этого.
Предполагается, что Рогозин может занять руководящий пост на одной из занятых РФ территорий Украины.
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