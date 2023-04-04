Путин уволил генерала Мурадова, провалившего наступление на Угледар, - СМИ

Об этом сообщили The Moscow Times два военных источника.

50-летний Мурадов, в прошлом командовавший российскими силами в Сирии, а затем руководивший миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, был уволен после провального наступления на востоке Украины.

Под Угледаром в феврале Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрел украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единиц техники, в том числе 36 танков (согласно подсчетам Oryx). В то же время ВСУ потеряли только 20 единиц техники.

Ранее об отставке Мурадова только через 7 месяцев после назначения (5 октября 2022) сообщили провоенные z-каналы. Генерала сняли с должности из-за военных неудач и потерь, подтвердил источник The Moscow Times в СВО. Ведь взятие Угледара могло бы позволить российской армии обойти украинские укрепления вокруг Авдеевки и открыть дорогу для широкого наступления на Донбасс.

Но несмотря на потери, которые минобороны Великобритании оценило в 500 человек в день, армия потерпела фиаско. "Мурадов был устранен, потому что он был безумным идиотом, который способен приказать солдатам пойти на верную смерть, – сказал собеседник The Moscow Times. – Многие жаловались на него".

Игорь Гиркин (Стрелков), бывший министр обороны ДНР, осужденный в Гааге за удар по Boeing над Донбассом, назвал командование под Угледаром "полными кретинами", а Grey Zone, полуофициальный телеграмм-канал ПВК Вагнера, угрожал "двухсоттим" командиров, которые отгружены штабы.

"Мурадов каждый раз отправлял силы в атаку малыми механизированными формациями минными полями и открытой местностью, и они ничего не достигли под Угледаром", - говорит военный аналитик Майкл Кофман.

Впрочем, смена командующего на важном участке фронта вряд ли поможет армии достичь какого-либо прогресса, считает он: "Есть ключевые проблемы с качеством сил, с младшими командирами, которые так просто не решить. Это не вопрос смены тактики".