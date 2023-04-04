Путин уволил генерала Мурадова, провалившего наступление на Угледар, - СМИ
Генерал-полковник Рустам Мурадов освобожден от должности командующего Восточным военным округом (СВО) и отстранен от командования в Украине
Об этом сообщили The Moscow Times два военных источника.
50-летний Мурадов, в прошлом командовавший российскими силами в Сирии, а затем руководивший миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, был уволен после провального наступления на востоке Украины.
Под Угледаром в феврале Мурадов бросил армию на минные поля и под обстрел украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единиц техники, в том числе 36 танков (согласно подсчетам Oryx). В то же время ВСУ потеряли только 20 единиц техники.
Ранее об отставке Мурадова только через 7 месяцев после назначения (5 октября 2022) сообщили провоенные z-каналы. Генерала сняли с должности из-за военных неудач и потерь, подтвердил источник The Moscow Times в СВО. Ведь взятие Угледара могло бы позволить российской армии обойти украинские укрепления вокруг Авдеевки и открыть дорогу для широкого наступления на Донбасс.
Но несмотря на потери, которые минобороны Великобритании оценило в 500 человек в день, армия потерпела фиаско. "Мурадов был устранен, потому что он был безумным идиотом, который способен приказать солдатам пойти на верную смерть, – сказал собеседник The Moscow Times. – Многие жаловались на него".
Игорь Гиркин (Стрелков), бывший министр обороны ДНР, осужденный в Гааге за удар по Boeing над Донбассом, назвал командование под Угледаром "полными кретинами", а Grey Zone, полуофициальный телеграмм-канал ПВК Вагнера, угрожал "двухсоттим" командиров, которые отгружены штабы.
"Мурадов каждый раз отправлял силы в атаку малыми механизированными формациями минными полями и открытой местностью, и они ничего не достигли под Угледаром", - говорит военный аналитик Майкл Кофман.
Впрочем, смена командующего на важном участке фронта вряд ли поможет армии достичь какого-либо прогресса, считает он: "Есть ключевые проблемы с качеством сил, с младшими командирами, которые так просто не решить. Это не вопрос смены тактики".
- Напомним, аналитики ISW еще в конце марта сообщали , что из-за неудач армии РФ в Украине в отставку ушли командующие двух военных округов. Речь шла о Мурадове и командующем Западном военном округе генерал-полковник Евгений Никифоров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное