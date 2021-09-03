Путин уверен, что "между Украиной и Россией возобновятся отношения в полном формате"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы нормализации отношений между Россией и Украиной мешают украинские националисты
Об этом он сказал во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает LB.ua
"Ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин.
Он считает, что нормализации отношений между странами мешают националисты и политики из Украины.
"Не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, а потом беспардонно обманывают своих избирателей и разворачивают свою политику в совсем другом направлении. И происходит это под давлением националистов", - сказал Путин.
Россия с 2014 года ведет необъявленную войну против Украины, в марте РФ незаконно оккупировала и присоединила в свой состав полуостров Крым. Прямые боевые действия ведутся на территориях Донецкой и Луганской областей с весны 2014 года. Россия выстроила марионеточные режимы и пытается отрицать свое участие, но международному сообществу неоднократно предоставлялись доказательства прямого участия России в войне. Украина официально называет РФ государством-агрессором.
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