Путин уверен, что "между Украиной и Россией возобновятся отношения в полном формате"

Об этом он сказал во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает LB.ua

"Ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин.

Он считает, что нормализации отношений между странами мешают националисты и политики из Украины.

"Не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией, а потом беспардонно обманывают своих избирателей и разворачивают свою политику в совсем другом направлении. И происходит это под давлением националистов", - сказал Путин.



Россия с 2014 года ведет необъявленную войну против Украины, в марте РФ незаконно оккупировала и присоединила в свой состав полуостров Крым. Прямые боевые действия ведутся на территориях Донецкой и Луганской областей с весны 2014 года. Россия выстроила марионеточные режимы и пытается отрицать свое участие, но международному сообществу неоднократно предоставлялись доказательства прямого участия России в войне. Украина официально называет РФ государством-агрессором.