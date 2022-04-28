Путин уважает силу: Запад должен готовиться к войне с Россией, чтобы умерить главу РФ - экс-командующий НАТО Ширрефф

Об этом Ширрефф сказал во время интервью BBC.

"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано по всему альянсу", - подчеркнул Ширрефф.

Он также предупредил, что Путин может отреагировать агрессивно, но эта эскалация нужна, чтобы показать серьезность Запада.

"Наихудший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что в конце концов Путин уважает силу", - добавил он.