Путин утвердил новую морскую доктрину РФ с "открыто очерченными границами в Черном море"
Российский диктатор Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ и заявил, что Москва будет обеспечивать свои интересы в Черном море всеми возможными средствами
Об этом сообщают российские СМИ.
31 июля Путин заявил, что подписал указ об утверждении морской доктрины РФ и корабельного устава ВМФ России.
"Мы открыто очертили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. В первую очередь это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - во время выступления на военном морском параде в Санкт-Петербурге.
Также он заверил, что военно-морской флот РФ способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет России.
31 июля Путин подписал указ об утверждении морской доктрины РФ и корабельного устава ВМФ России.
- 21 июля Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на день военно-морского флота 31 июля.
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