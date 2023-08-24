"Путин устроил показательную казнь": Портников о смерти Пригожина
Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Мы уже не должны высказывать сомнения относительно гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Ведь эту информацию уже официально подтвердили в Росавиации. Уже даже были опознаны тела. И это главная новость последних часов. Их убили. Это очевидно", - пояснил Портников.
Журналист подчеркнул, что без Путина такие события в России не происходят.
"Я считаю, что смерть Пригожина является показательной казнью. Не стоит конспирологические теории придумывать. Поскольку казнь есть казнь. Таким образом Путин отомстил Пригожину за уничтожение самолетов и вертолетов ВС РФ во время их мятежа. В самолете, сбитом вагнеровцами, тоже было 10 человек". Такое количество людей было в самолете, в котором летел Пригожин. И Путин, конечно, знал о ликвидации Пригожина. Без ведома Путина такие события в России не происходят", - добавил он.
- 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера
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