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"Путин устал и за ненадобностью отменил законы": российские эксперты о введении частичного военного положения в РФ

20 октября, 2022 четверг
18:25
война с Россией

Также политологи называют частичное военное положение в России опричниной, шоковой педагогикой и попыткой предотвратить революцию

Подборку комментариев подготовил телеграм-канал "Можем объяснить".

Политолог Станислав Белковский считает, что де-факто (полу)военное положение в настоящее время введено на всей территории РФ: "Указ Путина позволяет вводить любые элементы военного положения в любом другом регионе страны. Также из указа следует, что главы соседних с "новоприсоединенными" регионами областей смогут временно отселять жителей этих территорий в безопасные районы".

Эксперт Михаил Виноградов обращает внимание, что в указе президента самый двусмысленный, размытый и неконкретный пункт – третий, о "других мерах".

"Сбылась мечта губернаторов. Особые усиленные режимы предоставили им неограниченные полномочия. Бог услышал их молитвы. Правда, они просили его не об этом. А о возможности быть хозяевами и иметь неограниченные полномочия в мирное время. Дьявол прячется в деталях", - отмечает политолог Константин. Калачев.

На этом же настаивает экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он считает, что Путин "устал и за ненадобностью отменил законы".

"Что означает его указ: если в Херсоне объявлено военное положение, то губернатор условного Магадана может запретить любую газету и ограбить любую фирму. То есть "ввести элементы военного положения" у себя в регионе. А элементы – это все, что угодно "Отменить права и свободы - да легко. Свобода передвижения, свобода слова, свобода чего угодно - забудьте. Где что захотят - там то и сделают. И опять все отдано будто на откуп губернаторам: Путин ни при чем. Да, это опричнина. Все к этому шло, шло – и наконец-то пришло", – написал Гудков.

"Для простых граждан введение военного положения означает юридическую фиксацию ситуации, при которой власть, которая, якобы, должна их защищать, представляет гораздо большую проблему, чем те, кто на них, как бы нападают, — уверен политолог Аббас Галлямов. — Вообще, выглядит все это не столько как борьба с внешним врагом, сколько как попытка предотвратить зреющую внутри страны революцию".

"Военное положение - шоковая политическая педагогика. Население лишают возможности делать вид, будто никакой войны нет", - резюмирует политолог Глеб Павловский.

  • Напомним, Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Частично – в сопредельных областях России и разрешил его элементы по всей территории РФ.

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Владимир Путин
Военное положение
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