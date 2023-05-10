Не слишком крупный (потому что публичный, а действительно крупные сидят тихо за кулисами) международный уголовник Пригожин публично обматерил министра обороны России и главу генштаба России, чеченский горлорез Кадыров выступил посредником и призвал к пониманию и воздержанию (и похвалил Путина за сдержанность)... А Путин – молчит!

То есть в России, по факту, развалили систему договора элит (мусор из избы не выносить и не собачиться публично до выборов-2024). Уничтожают уверенность в лояльности элит как основу режима как такового. Причем сами россияне подозревают, что причина – внутренние уголовные разборки за приоритетное право дерибанить военный бюджет.

В России по факту развалили систему договора элит (мусор из избы не выносить и не собачиться публично до выборов-2024). Уничтожают уверенность в лояльности элит как основу режима как такового

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Еще раз: чтобы добраться до дерибана, российские олигархически-криминально-эфэсбэшные группировки спокойно принялись уничтожать основу режима и государственности. По крайней мере, "знающая" часть российских специалистов уверена именно в таких причинах странных камингаутов того же Пригожина.

Но молчание Путина... Он "устал" и самоустранился от грызни за троном? Действительно ли это уже симулякр, с которыми уже не считаются даже ради приличия?

Ну и интересный момент: роль "бешеного пса" - именно у Пригожина (который, если что, просто свалит в Африку), а роль укротителя и "самого сознательного политика, посредника, компромиссной фигуры" - у горлореза Кадырова. Кадырова, который Путина хвалит за молчание. Кадырова, который Путина дернул, как аниматора, чтобы наделать фоточек ко дню рождения и свадьбе младшего сына и наградить его чем-то потешным, потому что подрос ребенок.

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У кого-то действительно родилась парадоксальная и издевательская идея — сделать наследником старенького царя именно Кадырова (отрезающего головы россиянам с 16 лет). При этом, вероятно, масштаб "царства по наследству" совершенно не важен: оставят ли РФ целым огромным куском, или растрепают и наследник получит "сильно урезанного осетра" как Московию.

Выглядит так, что у кого-то действительно родилась парадоксальная и издевательская идея — сделать наследником старенького царя именно Кадырова (отрезающего головы россиянам с 16 лет). Притом, вероятно, масштаб "царства по наследству" совершенно не важен: оставят ли РФ целым огромным куском, или разнесут и наследник получит "сильно урезанного осетра" - Московию. Кадыров, похоже, готовится к любому варианту. При этом он, очевидно, согласен стать просто витриной — чтобы за его спиной олигархически-силовые группировки продолжали свою деятельность, не выходя на публичную арену.

Короче, такое впечатление, что империя еще не успела стать как следует трупом, а трупные черви уже взялись ее жрать.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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