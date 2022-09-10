Путин усилил энергетический шантаж Европы, потому что проигрывает Украине на поле боя, - Блинкен

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой НАТО, передает пресс-служба госдепа.

"Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя и становится все более изолированной на мировой арене, президент Путин прибегает к более грубым инструментам, чтобы попытаться лишить Украину поддержки. Он использует энергию как оружие против европейских стран, противостоящих ее агрессии, увеличивая расходы семей," предприятий и целых стран. Президент Путин делает ставку на то, что эти действия сломают волю стран поддерживать Украину. Он делает ставку на то, что Кремль сможет заставить другие страны подчиниться", - говорится в заявлении.

Блинкен сказал, что Европа станет сильнее, если будет меньше зависеть от поставок энергоресурсов из России, и что Соединенные Штаты помогут европейским странам, которые столкнулись с непомерными затратами на отопление.

По словам Блинкена, Путин никогда не перестанет пытаться использовать энергию как оружие во вред Европе.

Отметим, что Блинкен также потролил Путина, отметив , что вместо демонстрации военного могущества Россия просит помощи у отсталых тираний, Ирана и Северной Кореи.

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