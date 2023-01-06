Путин упростил законодательство для предателей Украины, - ЦНС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении приема госслужащих для работы на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"У оккупантов нет очередей из предателей, которые хотят работать на врага. Однако соответствующие им нужны, ведь украинские корни у коллаборанта делают его более легитимными для пропаганды, а сами россияне не спешат ехать работать на временно оккупированные территории. Однако учитывая дефицит кадров, оккупанты упростили принятие на работу предателей", - пишет ЦНС.
Теперь, ради работы на россиян, предателям Украины не нужно проходить психологический отбор, медосмотр можно оформить заочно, также не нужны персональные рекомендации от других госслужащих.
Указ Путина уже вступил в силу. В ЦНС отмечают, что такое решение упрощает законодательство для коллаборантов.
- 5 января в ЦНС сообщили, что на заводе "Крымский титан" была зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.
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