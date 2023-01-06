Путин упростил законодательство для предателей Украины, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"У оккупантов нет очередей из предателей, которые хотят работать на врага. Однако соответствующие им нужны, ведь украинские корни у коллаборанта делают его более легитимными для пропаганды, а сами россияне не спешат ехать работать на временно оккупированные территории. Однако учитывая дефицит кадров, оккупанты упростили принятие на работу предателей", - пишет ЦНС.

Теперь, ради работы на россиян, предателям Украины не нужно проходить психологический отбор, медосмотр можно оформить заочно, также не нужны персональные рекомендации от других госслужащих.

Указ Путина уже вступил в силу. В ЦНС отмечают, что такое решение упрощает законодательство для коллаборантов.

5 января в ЦНС сообщили, что на заводе "Крымский титан" была зафиксирована техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.

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