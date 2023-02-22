Путин украл главную фишку Владимира Зеленского
Народ будут покупать "большим строительством"
Обращение Путина, как и ожидалось, оказалось пшиком.
Если коротко, то самые главные тезисы сводятся к:
- народная война и персональная опека за военными и особенно матерями убитых и раненых, чтобы не бунтовали (создается спецфонд для них и через этот фонд будет идти покупка их лояльности);
- было много слов о мифическом импортозамещении. Это сказано не просто так, потому что рядовой россиянин искренне верит, что происходит развитие промышленности (вещь в том, что в отличие от 90-х полки магазинов полны и проблем с продуктами и мылом нет, а вдаваться в тонкости электроники не хочется);
– и, наконец, самое главное: народ будут покупать "большим строительством". Действительно, уже в этом году начинается массовое строительство дорог и ремонт ЖКХ для визуализации заботы государства.
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Народ будут покупать "большим строительством". Действительно, уже в этом году начинается массовое строительство дорог и ремонт ЖКХ для визуализации заботы государства
Россияне в очередной раз показали: они не умеют ничего придумывать. Они умеют только воровать чужие идеи.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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