Обращение Путина, как и ожидалось, оказалось пшиком.

Если коротко, то самые главные тезисы сводятся к:

- народная война и персональная опека за военными и особенно матерями убитых и раненых, чтобы не бунтовали (создается спецфонд для них и через этот фонд будет идти покупка их лояльности);

- было много слов о мифическом импортозамещении. Это сказано не просто так, потому что рядовой россиянин искренне верит, что происходит развитие промышленности (вещь в том, что в отличие от 90-х полки магазинов полны и проблем с продуктами и мылом нет, а вдаваться в тонкости электроники не хочется);

– и, наконец, самое главное: народ будут покупать "большим строительством". Действительно, уже в этом году начинается массовое строительство дорог и ремонт ЖКХ для визуализации заботы государства.

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Народ будут покупать "большим строительством". Действительно, уже в этом году начинается массовое строительство дорог и ремонт ЖКХ для визуализации заботы государства

Россияне в очередной раз показали: они не умеют ничего придумывать. Они умеют только воровать чужие идеи.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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