Об этом сообщают российские СМИ.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с Шойгу, состоявшейся 17 апреля в Москве.

"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и в первую очередь это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин.

Он также заявил, что силы тихоокеанского флота РФ, которым 14 апреля была устроена внезапная проверка, могут использоваться на любых направлениях.

"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться в конфликтах по любым направлениям. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно, и министерство в целом, и генштаб этим и занимаются, я знаю", - заверил Путин.