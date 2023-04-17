Путин указал Шойгу приоритетное направление применения вооруженных сил РФ
Российский диктатор Владимир Путин назвал Украину приоритетным направлением применения вооруженных сил РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
Такое заявление Путин сделал во время встречи с Шойгу, состоявшейся 17 апреля в Москве.
"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и в первую очередь это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", - сказал Путин.
Он также заявил, что силы тихоокеанского флота РФ, которым 14 апреля была устроена внезапная проверка, могут использоваться на любых направлениях.
"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться в конфликтах по любым направлениям. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно, и министерство в целом, и генштаб этим и занимаются, я знаю", - заверил Путин.
- 15 апреля в ISW предположили, что Россия надеется сделать себя более "привлекательной" для Китая, начав обучение российскому Тихоокеанскому флоту, чтобы продемонстрировать военно-морскую мощь.
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