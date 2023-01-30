Об этом и не только мировые СМИ писали 30 января:

The New York Times:

Украина призывает союзников ускорить поставки оружия, пишет издание. Президент Владимир Зеленский заявил, что "нужно сделать время нашим оружием", поскольку Россия усиливает свои нападения на Восточную Украину и посылает волны войск, пытаясь прорвать мощную украинскую оборону.

При этом обращается внимание на то, что передовые танки, которые обещают Украине передать западные союзники, не переломят ход войны и не будут серебряной пулей, которая позволит Киеву выиграть войну. А армия Соединенных Штатов снова попытается переделать армию по собственному образцу, чтобы дать Украине наилучший шанс прорвать крепкую российскую оборону.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин скрыто угрожал выпустить в него ракету. Сам же Кремль опроверг это утверждение, назвав его ложью.

Американские журналисты отмечают, что для решения проблем в Украине Россия обращается к "архитектору войны" генералу Валерию Герасимову, который недавно взял на себя повседневное управление военными действиями РФ. Ранее Герасимов убедил своего босса Путина, что его предшественник был слишком пассивным, проамериканским и проевропейским. Но усиленная стратегия "архитектора войны" - это то, что привело к проблемам России, и у Москвы все еще нет войск, боеприпасов или оборудования, которые, по словам военных, нужны ей для массового наступления, обещанного высокопоставленным военным лидером страны.

Также сообщается, что кампания Украины по запрету российским спортсменам участвовать в следующих Олимпийских играх в 2024 году набрала обороты на выходных, президент Владимир Зеленский и другие официальные лица пытаются усилить давление на Международный олимпийский комитет.

NYT посвятил статью тому, что десятки тысяч заключенных присоединились к группе наемников Вагнера, воюющих против уничтоженных сил Кремля в Украине. Некоторые из них возвращаются в гражданскую жизнь, пройдя военную подготовку и, во многих случаях, получив боевые травмы. Такие люди очень опасны, и это представляет большую угрозу для российского общества.

The Washington Post:

Издание рассказывает, что пока Украина ждет новых танков из США и Европы и ведет бои за стратегические города на Востоке, вдоль реки Днепр идет война на истощение. Россия контролирует восточный берег, а Украина - западный, причем река ограничивает территориальное продвижение и позволяет, по крайней мере, разрушать только на расстоянии. Журналисты WP провели несколько дней, путешествуя по контролируемым Украиной главным и проходным дорогам, которые соединяют города и села вдоль реки, чтобы увидеть, как мирные жители переживают зиму, часто без газа или света. Часто без отопления остаются только пожилые люди, которые выживают на подачки. Жители опасаются, что их могут убить в любой момент, и до сих пор шепчутся о живущих среди них коллаборантах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Сеул 30 января призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины. Он отметил, что другие страны изменили свою позицию по поводу отказа от предоставления оружия странам, находящимся в конфликте после вторжения России, и добавил, что существует "насущная потребность" в боеприпасах.

Речь идет и о том, что Владимир Зеленский призвал отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде на следующий год, пока Украина остается под ударами. Его поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая также раскритиковала МОК за разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в преддверии летних Олимпийских игр в Париже 2024 года, назвав решение МОК "политически и морально неправильным".

The Guardian:

Британское издание отмечает комментарии бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона о звонке президенту России перед вторжением в Украину. Тогда Владимир Путин утверждал, что может отправить ракету в Великобританию "за минуту", чтобы это "не было больно".

Также предлагается статья о том, как чеченские бойцы батальона имени Джохара Дудаева сражаются на стороне Украины, тем самым противостоят Путину и Рамзану Кадырову в их борьбе с ВСУ.

Речь идет и об обстрелах российскими войсками украинских населенных пунктов, в частности об обстрелах Херсона и Харькова. Кроме того, украинские военные и российская частная военная группа Вагнер заявляют, что контролируют район Благодатного на востоке Донецкой области. А лидер самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что пророссийские силы продолжают наступление в Угледаре. Российские войска несколько месяцев атаковали Бахмут на Донбассе, но в последние дни захватчики начали новую атаку, чтобы захватить село Угледар, в 30 милях к юго-западу от Донецка.

Politico:

Украина хочет присоединиться к ЕС в течение двух лет, пишет издание. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у страны есть плотный двухлетний график для обеспечения членства в ЕС, который неизбежно будет доминировать в дискуссиях на историческом саммите Украина-ЕС на этой неделе. Однако в Брюсселе не считают этот план реалистичным.

Еще одна статья рассказывает, что в разделенной России сострадание стало "гражданским сопротивлением". Под правительственной цензурой выступающие против войны пытаются достичь другой стороны. Авторы описывают, как россиянка клала цветы к подножию памятника украинской поэтессе в центре Москвы в память жертв российского ракетного удара по украинскому Днепру. При этом, отмечая, что у нее было несколько причин для печали, поскольку любая симпатия к Украине в РФ неприемлема.

CNN:

Издание предлагает анализ, как Россия неправильно восприняла рост влияния Германии, отмечая, что два года назад Москва рассматривала противостояние между США и Германией относительно газопровода "Северный поток-2" как лакмусовую бумажку трансатлантического могущества. Размышляя, что если Вашингтон заблокирует его, что он в конце концов и сделал, то это покажет, что европейская сила больше не течет через Берлин, а фактически через Белый дом. Через два года речь идет о том, что трансатлантическая динамика после Ангелы Меркель, и особенно после неудачного вторжения президента России Владимира Путина в Украину, стала одним из острейших политических вопросов, беспокоящих Кремль.

По словам украинских военных, Украина полагается на танки советских времен, чтобы удержать линию до прибытия западного подкрепления. В то же время в России заявили, что решение Соединенных Штатов и союзников по НАТО отправить танки в Украину сделало для Москвы "бессмысленными" любые переговоры с Киевом.

Кроме того, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что Украина "затягивает" переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что его страна не планирует отправлять в Украину истребители. Он предостерег от "вступления в постоянную конкуренцию, чтобы превзойти друг друга, когда речь идет о системах вооружения".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил юг Николаевской области совместно с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Издание пишет о рассказе украинского командира, который отметил, что "постоянные" бои в городе Бахмут на Востоке Украины и вокруг него стали "настоящим адом", поскольку российские силы пытаются взять под контроль трассу Константиновка - Бахмут. Предупреждая о продолжающихся попытках России окружить Бахмут, местный украинский командир заявил, что любой возможный выход украинцев из охваченного боями восточного города будет осуществляться с целью спасти жизнь украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина планирует потратить 20 миллиардов гривен (545 миллионов долларов) на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в этом году. А глава британского Минобороны Бен Уоллес сказал, что 14 основных боевых танков Challenger 2, переданных Украине Соединенным Королевством, должны добраться до "этой страны к лету".

Франция и Австралия анонсировали совместное производство нескольких тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом стало известно в ходе встречи министров иностранных дел и обороны обеих стран в Париже.

BBC:

Журналисты подготовили репортаж с похорон сборщика тел на поле боя. Денис Сосненко, помогавший доставать тела с места боя, погиб, когда его микроавтобус наехал на мину.

Польша объявила о резком увеличении расходов на оборону, заявив, что эти изменения необходимы из-за войны в Украине. Отмечается, что это последняя европейская страна, заявившая, что увеличивает военные расходы в результате конфликта.

Gazeta Wyborcza:

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев не может смириться с тем, что Россия до сих пор не применила ядерное оружие против "нацистских столиц". Поводом к его использованию мог стать обедненный уран, используемый в американских танках. Польское медиа говорит, что телевизионные выступления Соловьева становятся все более шекспировскими. В частности, свою четверговую монодраму в рамках программы "Полный контакт" он начал с мрачных вздохов.

Промедление Запада с поставками оружия могло не дать Украине контрнаступления зимой, предполагают журналисты. Западное оружие имело решающее значение для отражения первой волны российского вторжения, а затем для начала контратаки. Однако, по мнению американских экспертов, колебания коалиции лишили украинцев шанса побыстрее освободить территорию.

Рассказывается история тяжело раненого украинского военного, получившего два современных протеза, что значительно улучшит качество его жизни. До их создания долгое время проходил реабилитацию в клинике в Люблине. Мужчина воевал на Донбассе прошлой весной и был тяжело ранен: потерял часть руки и ноги, также получил серьезную травму головы. Несколько месяцев лечился в Украине. В июле 2022 года вместе с другими ранеными на фронте воинами прибыл в Люблин на лечение.

Объявленный процесс сбора танков является символическим жестом объединения Запада в помощи Украине. По словам полковника Иосифа Марчака, с военной точки зрения это не будет иметь большого значения. Бригада современных танков будет остановлена на первых же минных заграждениях.