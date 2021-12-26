Путин угрожает Западу "самым разным ответом"
Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным
Соответствующие предложения будут подготовлены военными экспертами, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит агентство Интерфакс-Украина.
"Он (ответ - ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин в программе "Москва.Кремль.Путин" на пропагандистском канале "Россия 1".
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Таким образом, он ответил на вопрос, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и в этот раз".
В то же время Путин заявил, что в этих переговорах Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата.
- На прошлой неделе Россия выдвинула предложения о "гарантиях своей безопасности". Речь идет о проектах двух документов – Договора между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.
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