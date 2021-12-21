Путин угрожает военными мерами в случае расширения НАТО на восток
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает расширение НАТО "следствием эйфории после победы в холодной войне", и пригрозил военно-техническими мерами в случае расширения Альянса на восток
Об этом он заявил во вторник, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.
"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры, и жестко реагировать на недружественные шаги", - сказал президент РФ.
Путин заявил, что считает расширение НАТО на восток "следствием эйфории после победы в холодной войне".
Также лидер России выразил обеспокоенность размещением ракетных комплексов США и НАТО в Восточной Европе. По его словам, если они появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 мин, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5 мин.
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