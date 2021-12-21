Путин угрожает военными мерами в случае расширения НАТО на восток

Об этом он заявил во вторник, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.



"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные военно-технические меры, и жестко реагировать на недружественные шаги", - сказал президент РФ.



Путин заявил, что считает расширение НАТО на восток "следствием эйфории после победы в холодной войне".



Также лидер России выразил обеспокоенность размещением ракетных комплексов США и НАТО в Восточной Европе. По его словам, если они появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 мин, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5 мин.

МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против проведения совместной конференции с РФ по "сферам влияния".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова помочь Украине со вступлением в НАТО и подчеркнул, что попытки РФ проводить "красные линии" неприемлемы в XXI веке.

В МИД РФ заявили, что в Беларуси разместят ядерное оружие, если НАТО и США не обсудят гарантии безопасности для России.