Путин угрожает применить ядерное оружие для "защиты суверенитета"

Об этом Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме.

"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим, на очень высокой ступени, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там размышляют на эту тему", - пожаловался Путин. – А мы что - молчать будем? Соответствуем должным образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это: вот, Россия угрожает! Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем его применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета".

12 июня глава государственной думы России Вячеслав Володин выступил с угрозами в адрес Украины, Польши и всей Европы, которых, по его словам, может "не стать" в случае появления у украинцев ядерного оружия. Схожая риторика и у пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой.

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