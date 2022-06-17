Путин угрожает применить ядерное оружие для "защиты суверенитета"
Российский президент заявил, что не угрожает миру ядерным оружием, но готов его применить в случае угрозы суверенитету
Об этом Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме.
"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим, на очень высокой ступени, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там размышляют на эту тему", - пожаловался Путин. – А мы что - молчать будем? Соответствуем должным образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это: вот, Россия угрожает! Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем его применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета".
- 12 июня глава государственной думы России Вячеслав Володин выступил с угрозами в адрес Украины, Польши и всей Европы, которых, по его словам, может "не стать" в случае появления у украинцев ядерного оружия. Схожая риторика и у пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой.
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