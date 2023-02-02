Об этом он сказал, выступая 2 февраля на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, передают РосСМИ.

"Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", – заявил Путин.

"Мы свои танки к их границам не направляем, но у нас есть чем ответить", - добавил президент РФ.

Он также озвучил любимый нарратив Кремля о якобы существовании прямых угроз безопасности России.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном виде, в современном проявлении снова создает прямые угрозы безопасности нашей страны", – заявил Путин.

Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.

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