Путин уговорил КНДР открыть свои представительства и завезти своих рабочих на ВОТ Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Президент России Владимир Путин уговорил главу КНДР Ким Чен Ина создать свои "дипломатические" представительства в оккупированных Донецке и Луганске, главной задачей которых на самом деле является содействие ввозу на ТОТ северокорейских граждан для выполнения строительных работ.

ЦНС анализирует такие действия РФ, которые подтверждают недостаток достаточного количества рабочих на территории самой России или трудовых мигрантов из Центральной Азии.

Россия уже вербовала трудовых мигрантов для участия в оккупационной деятельности РФ, поэтому вероятно, что рабочие отряды из граждан КНДР могут быть завезены для поддержки оккупационных войск.

В июле МИД РФ образовал на оккупированных Донбассе и Луганщине свои региональные "представительства", главной задачей которых было привлечение иностранцев в трудовую миграцию и создание иностранных предприятий в этих областях. Работники "представительств" будут проводить работу по созданию новых "дипломатических представительств", "консульских учреждений" и "представительств иностранных организаций", чтобы создавать иллюзию "международного признания" принадлежности этих территорий к РФ.

Ранее, еще с 2014 года, РФ также использовала граждан, так называемого, Содружества непризнанных государств, в которое входят Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская Молдавская Гагаузия, Республика Южная Осетия, которые регулярно посещали ТОТ АР Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидалось, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.

Также заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и находящихся на поле боя.

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому высказал мнение о том, что вопрос военной помощи КНДР России в значительной степени имеет поддержку в Пекине.