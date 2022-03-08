Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Мир Путин ударит по НАТО в странах Балтии, если победит в Украине, - вице-президент Еврокомиссии

Путин ударит по НАТО в странах Балтии, если победит в Украине, - вице-президент Еврокомиссии

8 мартa, 2022 вторник
15:01
Мир

Президент России Владимир Путин, вероятно, усилит свои военные амбиции и бросит вызов НАТО в Литве, Латвии и Эстонии, если его не остановят в Украине

Об этом заявил вице - президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью Politico .

Опираясь на свой опыт премьер-министра Латвии, Домбровскис отметил, что ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе.

"Если мы не поддержим Украину, это не остановится на Украине. Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах", - сказал он.

Вице-президента Еврокомиссии особенно беспокоят страны Балтии.

"Если вы посмотрите на эскалацию агрессивной риторики России и даже заявления, что Россия поддерживает белорусские интересы в доступе к Балтийскому морю и нарастающую антибалтийскую риторику - в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - подчеркнул Домбровскис.

Прогноз о том, что страны Балтии могут быть следующими в поле зрения Путина после вторжения в Украину, отражает тревогу в некоторых кругах Еврокомиссии по поводу следующего шага Путина.

Признавая серьезную ядерную угрозу со стороны России, Домбровскис предостерегает от политики успокоения президента РФ.

"Вопрос в том, насколько мы подвергаемся этому шантажу, потому что его можно использовать постоянно против всего? Путин продолжит свои агрессивные войны, он всегда будет использовать этот шантаж. Это уроки, которые следовало усвоить раньше. Умиротворение агрессора не работает, и агрессора нужно остановить всеми средствами", - подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Латвия
Эстония
Литва
НАТО
Читайте также:
7 мартa, 2022 понедельник
СБУ задержала нардепа Шевченко на границе с Польшей, - СМИ
8 мартa, 2022 вторник
Под Харьковом ликвидирован один из ключевых военачальников российской армии
8 мартa, 2022 вторник
Беженцам советуют не ехать в ЕС через Польшу
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.28
    Покупка 29.28
    Продажа 30.33
  • EUR
    Покупка 32.23
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 мартa
14:59
Алексей Данилов
"От этого зависит, будет ли убивать Россия дальше наших детей, женщин и родителей": Данилов обратился к Западу за боевыми самолетами и средствами ПВО
14:52
В Сумах возобновили эвакуацию населения
14:39
Украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте
14:31
ЕС готовит новые санкции против российских олигархов и белорусских банков, - Reuters
14:29
Люксембург
Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи
14:06
Андрей Райкович
Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА
13:52
Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к широкомасштабному участию в войне против Украины, - Генштаб
13:51
Немецкий генпрокурор начал расследование преступлений РФ
13:47
Вместо платьев - флисовая одежда. Компания украинского дизайнера ANDRE TAN шьет для нужд ВСУ
13:45
Япония назвала Южные Курилы своей суверенной территорией
13:44
Алексей Арестович
Темпы продвижения войск РФ замедлились, россияне несут потери на оперативных направлениях и направляют силы на информационную войну, - Арестович
13:42
Всемирный банк
Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн
13:37
Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро
13:32
Shell отказывается от закупки российской нефти и газа
13:29
Эвакуацию из Сум остановили, оккупанты начали стрельбу по маршруту зеленого коридора
13:11
В Бердянске оккупанты захватили радиостанцию
13:08
РФ начала атаку Мариуполя в направлении гуманитарного коридора, - штаб ООС
13:07
Украинцы из областей, где продолжаются боевые действия, теперь могут получить по 6500 грн, - Федоров
13:05
Пилоты оккупантов массово отказываются бомбить Украину, РФ решила привлечь курсантов, – Геращенко
12:50
VMware
Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси
12:34
газ
Российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу
12:28
"В заложниках 300 тыс. человек – инсулинозависимые, онкобольные, дети": РФ обстрелами помешала открыть коридор из Мариуполя, Верещук требует внимания мировых лидеров
12:06
"В Мариуполе впервые от обезвоживания умер ребенок": Зеленский требует от стран-партнеров закрыть небо от бомбящей мирные города РФ
11:55
россия вмс
Украинская разведка обнародовала список военных преступников РФ, убивающих мирных украинцев
11:43
гумманитарная помощь
В Мариуполь из Запорожья выехала гуманитарная помощь
11:40
"Мы получили подкрепление! Придем и вас развалим, ждите!": глава Николаевщины Ким анонсировал наступление на захватчиков
11:37
Степан Процюк: Едиными устами, единым сердцем
11:35
Крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть
11:22
Оккупанты предложили мэру Ирпеня сдать город, тот отказался
11:19
Смартфон
В Украине заработал официальный чат-бот для сбора данных о военных преступлениях России
11:04
В Сумах начался первый этап эвакуации населения
10:58
никель
Прыжок в $26 тыс.: цены на никель обновили рекорд
10:45
Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта, обнаружили тела 10 человек
10:35
Эксклюзив
Если мы закрепим линии фронта, то российская армия проигрывает окончательно – участник терробороны Киевщины
10:31
Порошенко в эфире CNN: покупать российские нефть и газ безнравственно, каждый доллар Путин использует для убийства украинцев
10:24
YouTube удалил два канала российского пропагандиста Соловьева
10:20
На Луганщине захватчики обстреляли жилые дома, детский сад и интернат
09:57
Верещук объявила об открытии 8 марта гуманитарного коридора из Сум и призвала не верить провокациям РФ об изменении маршрута
09:55
Попытка оккупантов захватить Изюм на Харьковщине провалилась, но они взорвали мосты, - УП
09:54
Генштаб: Потери российских оккупантов уже превысили 12 тыс. человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV