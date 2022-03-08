Путин ударит по НАТО в странах Балтии, если победит в Украине, - вице-президент Еврокомиссии

Об этом заявил вице - президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью Politico .



Опираясь на свой опыт премьер-министра Латвии, Домбровскис отметил, что ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе.



"Если мы не поддержим Украину, это не остановится на Украине. Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах", - сказал он.



Вице-президента Еврокомиссии особенно беспокоят страны Балтии.



"Если вы посмотрите на эскалацию агрессивной риторики России и даже заявления, что Россия поддерживает белорусские интересы в доступе к Балтийскому морю и нарастающую антибалтийскую риторику - в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - подчеркнул Домбровскис.



Прогноз о том, что страны Балтии могут быть следующими в поле зрения Путина после вторжения в Украину, отражает тревогу в некоторых кругах Еврокомиссии по поводу следующего шага Путина.



Признавая серьезную ядерную угрозу со стороны России, Домбровскис предостерегает от политики успокоения президента РФ.



"Вопрос в том, насколько мы подвергаемся этому шантажу, потому что его можно использовать постоянно против всего? Путин продолжит свои агрессивные войны, он всегда будет использовать этот шантаж. Это уроки, которые следовало усвоить раньше. Умиротворение агрессора не работает, и агрессора нужно остановить всеми средствами", - подчеркнул он.



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