После войны западные инвестиции должны пойти в Украину большим потоком, - нардеп Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий считает, что после победы Украины в войне с Россией олигархи больше не смогут блокировать западные инвестиции в украинскую экономику
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Деолигархизацию в Украине провел Путин. Поскольку, уничтожая предприятия олигархов, он значительно уменьшил состояние этих людей. Однако Путин не провел политически деолигархизацию в Украине. Ведь эти люди до сих пор влияют на информационное пространство в Украине. Единственный телемарафон показал, кому власть делегирует всю информационную политику. В частности, Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Пинчуку и Левочкину. Однако война очень серьезный вызов, который полностью перестроит общество", - пояснил Княжицкий.
Княжицкий добавил, что война может уничтожить весь экономический потенциал Украины.
"Война, к сожалению, перестроит нашу страну полностью, потому что уничтожит экономический потенциал Украины. Это значит, что олигархи блокировали западные инвестиции в Украине. После войны эти западные инвестиции должны пойти в Украину большим потоком. Однако, такие инвестиции пойдут в нашу страну, если у нас будет верховенство права и свобода слова. Поэтому деолигархизацию у нас проводит Путин и украинский народ, который против него воюет. Затем, после победы Украины в войне с Россией, украинцы должны строить новую страну", - добавил Княжицкий.
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