Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление Путин сделал во время выступления на расширенной коллегии минобороны РФ.

"Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так считаю. И происходящее — это наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики третьих стран", - сказал Путин.

По его словам, "конфликт с Украиной был неизбежен и спровоцирован Западом, а политика иностранных государств всегда была направлена на дезинтеграцию "российского мира".

"В определенной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такой предел, на котором мы оказались", - констатировал Путин.

Также российский диктатор впервые за длительное время снова упомянул о "денацификации" и "демилитаризации", которые он 24 февраля объявил задачами войны против Украины. Путин повторил, что "военная операция" направлена на "демилитаризацию и денацификацию Украины".

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Владимиру Путину увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

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