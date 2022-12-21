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Путин цинично назвал братским украинский народ и снова упомянул о "денацификации" и "демилитаризации"

21 декабря, 2022 среда
15:58
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин на десятом месяце полномасштабной войны против Украины заявил, что продолжает считать братским украинский народ

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление Путин сделал во время выступления на расширенной коллегии минобороны РФ.

"Мы всегда считали украинский народ братским, я и сейчас так считаю. И происходящее — это наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот, является результатом политики третьих стран", - сказал Путин.

По его словам, "конфликт с Украиной был неизбежен и спровоцирован Западом, а политика иностранных государств всегда была направлена на дезинтеграцию "российского мира".

"В определенной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такой предел, на котором мы оказались", - констатировал Путин.

Также российский диктатор впервые за длительное время снова упомянул о "денацификации" и "демилитаризации", которые он 24 февраля объявил задачами войны против Украины. Путин повторил, что "военная операция" направлена на "демилитаризацию и денацификацию Украины".

  • 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил Владимиру Путину увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 млн человек.

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Россия
Владимир Путин
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