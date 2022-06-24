Путин - трус, умеющий только понтоваться. Литве ничего не угрожает, - Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что запрет Литвой транзита российских товаров в Калининград не приведет к военному конфликту с Россией
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Третья мировая война не начнется из-за блокирования Литвой транзита в Калининград. Поскольку Путин трус. Он испугался Эрдогана во время конфликта в Нагорном Карабахе. Путин занимается только понтами. Что касается литовцев, то они очень помогли Украине. Они сознательно пошли на эскалацию конфликта. Да, есть решение Европейского Союза о санкциях, но прямых указаний блокировать транзит в Калининград никто литовцам не давал. Они не боятся Путина. Не боятся Путина Токаев и Алиев. Путина боятся только западные интеллигенты или продажные политики, связанные с Москвой", – объяснил Пионтковский.
Пионтковский добавил, что в последнее время все больше лидеров государств сменили риторику в отношении Москвы.
"Сейчас появилось ощущение того, что Путина уже никто не боится. Молодцы Токаев и литовцы, которые добавили этого ощущения. Однако центральным политическим событием я считаю визит тройки капитулянтов – Макрона, Драги и Шольца в Киев 16 июня. Эти люди приезжали в Киев навязать Украине итальянский капитулянтский план мира. Украинская власть и общество жестко ответили отказом. И это поняли на Западе. Макрон не решился даже комментировать этот мирный план. На Западе поняли, что им нужно остановить Путина. Однако эта бесконечная рефлексия продолжается, и это провоцирует Путина на безнаказанность", - добавил Пионтковский.
- 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции. В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.
- 20 июня Россия начала военные сборы в Калининградской области .
- 21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".
- 21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.
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