Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Третья мировая война не начнется из-за блокирования Литвой транзита в Калининград. Поскольку Путин трус. Он испугался Эрдогана во время конфликта в Нагорном Карабахе. Путин занимается только понтами. Что касается литовцев, то они очень помогли Украине. Они сознательно пошли на эскалацию конфликта. Да, есть решение Европейского Союза о санкциях, но прямых указаний блокировать транзит в Калининград никто литовцам не давал. Они не боятся Путина. Не боятся Путина Токаев и Алиев. Путина боятся только западные интеллигенты или продажные политики, связанные с Москвой", – объяснил Пионтковский.

Пионтковский добавил, что в последнее время все больше лидеров государств сменили риторику в отношении Москвы.

"Сейчас появилось ощущение того, что Путина уже никто не боится. Молодцы Токаев и литовцы, которые добавили этого ощущения. Однако центральным политическим событием я считаю визит тройки капитулянтов – Макрона, Драги и Шольца в Киев 16 июня. Эти люди приезжали в Киев навязать Украине итальянский капитулянтский план мира. Украинская власть и общество жестко ответили отказом. И это поняли на Западе. Макрон не решился даже комментировать этот мирный план. На Западе поняли, что им нужно остановить Путина. Однако эта бесконечная рефлексия продолжается, и это провоцирует Путина на безнаказанность", - добавил Пионтковский.

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