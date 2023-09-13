Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Путин, Троцкий и "лучи чучхе"
OPINION

Путин, Троцкий и "лучи чучхе"

Игорь Гулик
13 сентября, 2023 среда
20:08
Мнение

Российский диктатор, по доброй традиции, начатой Сталиным, выдает себя за выдающегося историка

До Иосифа Виссарионовича ему, правда, далеко, — вопросы языкознания его пока не волнуют. А вот история… Правда, получается косо и криво, но это не умаляет желания Путина донести до света историческую истину.

На Восточном экономическом форуме он перепутал Троцкого (Бронштейна) и Эдуарда Бернштейна. Почти попал, потому что оба были левыми. Последний – германский социал-демократ, а Лев Троцкий – соратник Ленина, позже убитый по приказу Сталина в Мексике. Агент НКВД порешил его ледорубом…

Ошибка Путина заключалась в авторстве цитаты "Движение – все, цель – ничто", которое наш "историк" приписал Льву Давидовичу. Но я почему-то думаю, что оговорка была сознательной, учитывая контекст дальневосточной встречи "вождя" с другим "великим лидером" – северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Во-первых, Путин польстил Киму знанием основ чучхэ – официальной идеологии КНДР, созданной еще Ким Ир Сеном. Тот, другой Ким, - "солнце и луна" северокорейской деспотии - почему-то совсем не взлюбил Троцкого с его идеей "всемирной революции". Поэтому когда Путин заявил, что теория Льва Давидовича "плохая", то, видимо, вызвал внутреннее одобрение своего визави.

Читайте также: Почему Путин не способен на долгую войну?

Во-вторых, Путин, конечно, не обошел Украину. Собственно, он (или его двойник, - тут привычная уже дилемма) и приехал на встречу с Кимом из-за проблем "СВО" - клянчить оружие и, возможно, пополнение пушечного мяса за счет северокорейских крепостных. Но, согласно теории ВВП, Украину придумал Ленин, а Троцкий, и это отмечают даже наши историки, был едва ли не самым большим "украинофилом" среди большевистской своры. Уроженец Херсона, он, к примеру, одобрил участие делегации УНР на переговорах в Бресте (харьковского ленинского квазиправительства там, кстати, не было), довольно лояльно относился к украинскому языку и украинским кадрам. Так что лишний раз пнуть покойников Путину – бальзам на душу.

А "нелюбовь" северокорейских диктаторов к Троцкому объясняется просто. Они также выбрали Сталина, — кимисты (исповедующие чучхе) являются едва ли не самым ярким образцом изоляционистов, которые не воспринимают "импортный марксизм" и нацелены только на "собственные силы".

Ын, конечно, в частной сибаритской жизни не отказывается от всяких там благ западной цивилизации, как, в конце концов, и Путин. Но в условиях почти тотальных санкций кремлевскому старцу понадобится пропагандистский опыт Пхеньяна в вопросах "импортозамещения".

Как бы там ни было, обоим диктаторам было о чем поговорить, и не только на мировоззренческие темы. И этот разговор лишний раз показал дегенеративную траекторию, которую избрал Путин, лелея слепые фантазии возвращения былого величия России. Эта линия предполагает не только изоляционизм гигантской страны, не сумевшей вписаться в тренды XXI века, она обуславливает макабричные политические союзы с подобными режимами. Для выравнивания позиций РФ и КНДР существует много оснований – и отсталость экономики, технологий, и внутреннее диктаторское устройство, и идеологические доктрины – чучхе в концлагере Кимов, и неосталинизм в России. А еще – затаенное для пхеньянского режима и откровенное для путинизма желание внешней экспансии. Путем войны, геноцида и разрушения достижений "ненавистной и чужой" цивилизации.

Читайте также: Коллапс российской экономики неизбежен

Деградация путинской России наглядна. Если раньше Путин пробовал заигрывать с более или менее серьезными игроками на мировой шахматной доске — Китаем, Индией, грандами Глобального Юга, то теперь ему остались только КНДР и кучка африканских бантустанов в роли статистов и слепых голосовальщиков на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН.

Кстати, после встречи и договоренностей Путина и Ына Пекин предупредил МИД России и КНДР о запрете транзита грузов военного назначения через свою территорию. Союзничек называется…

А Троцкий? Что Троцкий… Он не поможет ни Путину, ни Ким Чен Ыну. Во всяком случае, даже тем, что однажды сказал своим оппонентам: "Я не измеряю исторический процесс метром личной судьбы".

Специально для Еспресо

Об авторе . Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта " Еспресо.Запад " .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
КНДР
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Война с Россией
Читайте также:
12 сентября, 2023 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
окупанти
12 сентября, 2023 вторник
Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра
Рада Європи
12 сентября, 2023 вторник
В Совете Европы подписали декларацию о "полной ответственности" РФ за агрессию против Украины
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
13 сентября
20:23
Грузия присоединится к операции НАТО в Средиземном море
19:58
Маляр: россияне начали штурмовать Марьинку и Авдеевку
19:31
Польша выгнала с должности главного тренера национальной команды по футболу
19:28
OPINION
Правительство вместе с правоохранителями добивают оборонную отрасль
19:00
Обзор
Победные новости 567-го дня войны: ВСУ анонсировали "жаркий сезон" для оккупантов в Крыму, а Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
18:56
В сервисе "еЧерга" запустили новую услугу для перевозчиков
18:54
Нікол Пашинян
"Вопрос нацбезопасности": Армения ратифицирует Римский статут
18:52
Маркевич высказался, что мешает Мудрыку выйти на топ-уровень
18:37
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:36
Интервью
Украинская держава будет там, где будет украинская идентичность, - Вятрович
18:23
Завладение аэропортом "Одесса": ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов
18:13
WhatsApp запустил функцию каналов как в Telegram
18:10
Обновлено
РФ обвинила Украину в ракетном ударе по Севастополю, в ГУР подтвердили повреждение вражеского корабля и подводной лодки
18:07
Россия готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани, - ЦПД
18:02
OPINION
Андрей Яницкий
Как "кейс Пивоварского" мешает закупкам минобороны
17:56
У Киева и Одессы самые большие риски во время отопительного сезона, - Центр исследований энергетики
17:53
Обновлено
В Китае подтвердили визит посланника Папы Римского. С ним встретится Ли Хуэй
17:38
Американский владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел с российского рынка
17:27
Обновлено
Оккупанты ударили по Змиевке на Херсонщине: ранены трое
17:24
Украина больше года экспортирует зерно через Хорватию, вывезено около 100 тыс. тонн, - хорватский чиновник
17:20
По сети распространяется фейк об экстрадиции украинцев призывного возраста из Ирландии
17:14
Силы обороны уничтожили российский катер "Тунец"
16:53
"Это не фильм": главнокомандующий чешской армией призвал Запад настроиться на длительную войну в Украине
16:36
Финляндия не будет участвовать в ЧМ мира по командной гимнастике из-за участия команд РФ и Беларуси
16:33
Женские купе: в Укрзализныце рассказали о спросе на услугу
16:33
Автор документалки о преступлениях РФ на востоке планирует снять ленту о Херсоне
16:28
"После Англии трудно противостоять такому сопернику": Ярмоленко нашел оправдание поражению сборной Украины против Италии
16:24
санкции против РФ
Россия обошла технологические санкции и производит больше ракет, чем до масштабной войны, - NYT
16:13
Эксклюзив
Силы обороны анонсировали продление "жаркого" сезона в Крыму для оккупантов
16:11
На VI международном кинофестивале состоялись премьеры двух украинских фильмов
16:02
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода
16:00
OPINION
Как относиться к коррупции эпохи Зеленского? Действительно ли опрос "Деминициатив" хотел зла президенту
15:59
Энергоатом летом перевыполнил план выработки электроэнергии на 19%
15:39
Создатели сериала "Очень странные дела" представили первое промо 5-го сезонапредставили первое промо
15:24
СБУ на Одесчине объявила подозрение всему руководству районной ВВК, помогавшему уклонистам
15:20
Ситуация в Нагорном Карабахе: глава Евросовета Мишель призвал к деэскалации напряженности
15:17
Рада "засекретила" стенограммы заседания комитета, возглавляемого главой партии "Слуга Народа" Шуляком. Движение "ЧЕСНО" обратилось за объяснениями
15:09
Обновлено
"На нас никто не нападает": премьер Румынии призвал чиновников успокоить людей из-за падения осколков БПЛА
15:04
Суд отстранил директора департамента КГГА из-за гибели людей возле закрытого укрытия
14:57
Укравтопром: в этом году в Украине вырос спрос на автобусы и микробусы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV