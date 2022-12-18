Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Spiegel.

"По нашей информации, атаку переносили трижды - последний раз в середине февраля. ФСБ подтолкнула Герасимова к вторжению. Россияне были уверены, что провели достаточную подготовку, потому что вложили в это огромные ресурсы", - рассказал он.

Российский президент трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину, пока в феврале не убедил свой генштаб отдать приказ на пересечение границы.

"ФСБ настаивала на начале наступления, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали главу генштаба РФ Герасимова к атакам", - добавил Скибицкий.

При этом генштаб РФ серьезно просчитался в оценке ситуации, поскольку российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток. Кроме того, украинская разведка получила много наводок от местных жителей, которые "могли точно сказать, сколько оккупантов находятся в каждом населенном пункте и в каком именно они здании".

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных.

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