Путин трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину, - замглавы ГУР Скибицкий
Президент России Владимир Путин долго совещался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу перед вторжением и трижды переносил наступление
Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Spiegel.
"По нашей информации, атаку переносили трижды - последний раз в середине февраля. ФСБ подтолкнула Герасимова к вторжению. Россияне были уверены, что провели достаточную подготовку, потому что вложили в это огромные ресурсы", - рассказал он.
Российский президент трижды откладывал сроки начала вторжения в Украину, пока в феврале не убедил свой генштаб отдать приказ на пересечение границы.
"ФСБ настаивала на начале наступления, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали главу генштаба РФ Герасимова к атакам", - добавил Скибицкий.
При этом генштаб РФ серьезно просчитался в оценке ситуации, поскольку российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток. Кроме того, украинская разведка получила много наводок от местных жителей, которые "могли точно сказать, сколько оккупантов находятся в каждом населенном пункте и в каком именно они здании".
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