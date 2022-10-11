Я конечно не военный эксперт, но позволю себе несколько замечаний о нынешней ситуации.

1. Все пророссийские рупоры вчера и особенно сегодня кричат в один голос: мир возможен после переговоров США и РФ. Вершиной этого крика стало заявление Лаврова, что Россия готова встречаться, если Вашингтон попросит об этом. С одной стороны, россияне хотят снова продемонстрировать силу (демонстрация исключительно для россиян), пробуют сыграть на понижение рейтинга демократов накануне выборов в США и, самое главное: они просто молят мир, чтобы их пустили за стол переговоров. Что будет если Запад не пойдет на переговоры, в Кремле не знают и не понимают. Это, между прочим, один из ключевых моментов нынешней ситуации.

2. Победные реляции россиян об обстрелах – пока, прежде всего, направлены на внутреннего потребителя. Там надо тушить политические амбиции ультранационалистов, которые уже не скрываясь, говорят об изменении конфигурации парламента (заявление Пригожина о бездарности парламентской оппозиции) и о собственной партии (Симоньян уже даже придумала название партии: "Правда"). Что делать с этой новой реальностью Путин просто не понимает, он шаг за шагом сдает свои позиции единоличному лидеру и альфа-самцу (назначение Суровикина из этого же разряда).

3. У россиян есть две важные проблемы: первая, о которой многие говорят – количество высокоточного оружия. Существует высокая вероятность, что ее относительно немного. И сейчас они выстреливают "нз". Насколько это правда — говорить трудно, но, судя по всему, большая доля истины здесь есть. Вторая проблема – отсутствие смысла в этой войне. Россияне не понимают, за что они воюют. И пока смыслов не прибавляется. Именно поэтому Путину и нужны переговоры (или скорые победы, которые пока не видны на горизонте). Без этого, общество потребует скорейшего окончания войны.

4. Путин торопится. И одновременно не знает, что делать. Он и его окружение до сих пор на 90% живут в ситуации до 24.02, когда они были сильными и страшными. Проблема нас и цивилизованного мира состоит в том, что русские до сих пор не верят в поражение. Они все еще думают, что у их руководства есть план б и скоро этот план всем покажут. Его нет и не может быть (страшилки о ядерном оружии не считаются). Российские элиты сейчас заняты войной как прелюдией к транзиту власти. Война — это и есть для большинства транзит власти. Поэтому смена Путина это уже практически решенный вопрос. Его, в старой ипостаси единоличного фюрера, уже нет. В течение следующего месяца он все больше будет терять эту единоличную власть. Его, еще раз повторюсь, могут спасти только результативные переговоры.

5. Нам будет очень сложно в последующие недели. Единственное, что нужно помнить: такой интенсивности обстрелов они долго не вытянут.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .