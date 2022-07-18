Путин торгует своими солдатами и войсками, - военный эксперт Притула
Военный эксперт Михаил Притула считает, что, терроризируя мирное население Украины, Путин хочет заставить Запад пойти с ним на переговоры
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин своими крылатыми ракетами не может достичь военной цели и считает, что, терроризируя мирное население Украины, заставит Запад пойти с ним на переговоры. Такая вот торговля Путина своими солдатами и войсками", - подчеркнул Притула.
Военный эксперт также добавил, что военных целей у Путина нет, у него обычная логика террориста.
"Во времена фашистской Германии Гитлер, равно как и Путин, думал, что террором мирных городов заставит военное командование сдаться и пойти ему на уступки. С этой целью Гитлер бомбил Лондон и другие города", - напомнил Притула.
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