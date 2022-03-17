Путин – только верхушка айсберга. Россияне воюют и голосуют за него, - посол Украины в Германии ответил канцлеру Шольцу
Украинский дипломат возразил канцлеру Германии в том, что в войне виноват исключительно Путин, а не все россияне
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем Твиттере, передает Еспресо.TV .
"Это война на уничтожение России против Украины. Точка. Эти россияне - не инопланетяне. Они - летчики, бомбящие украинские города, убивают женщин и детей. Самое молчаливое российское общество поддерживает войну де-факто. Путин - это только верхушка айсберга", - отметил Андрей Мельник.
- Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину, ведь во всем виноват только Путин.
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