"Путин точно не выиграл": Климкин назвал диалог США и РФ по Украине обнадеживающей новостью

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook.



"Путин все последние месяцы последовательно повышал ставки вокруг Украины. И кое-что за это уже получил: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении "Северного потока - 2" и российского суверенного долга. Конечно, они там могут еще появиться, ведь Байден достаточно последовательно осуществляет политику кнута и пряника в отношении России", - считает он.



Климкин заметил, что США тоже стали повышать ставки.



"Тактика правильная, но содержит немало угроз эскалации. Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ по отношению к нам - новость еще не хорошая, но тем не менее обнадеживающая. Но не ждите, что Путин быстро отведет свои войска - ему нужен рычаг на нас и Соединенные Штаты. Это пока не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл", - подытожил экс-министр.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина о совместном с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.