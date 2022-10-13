Путин теряет власть в РФ, - Яценюк
Премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк отметил, что НАТО готово к ответу на угрозы Путина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Путин будет повышать ставки и накапливать ресурсы, чтобы бороться против Украины. Вчера Байден заявил, что Путин не применит ядерное оружие. Но факт остается фактом. Могу утверждать, что Путин рассматривает вопрос применения тактического ядерного оружия потому, что он проиграет на поле боя в Украине, которой помогают союзники", – подчеркнул Яценюк.
По его словам, Путин теряет власть в России.
"Ракетные удары по Украине – это с одной стороны акт отчаяния, а с другой стороны – акт удовлетворения своих радикалов за Керченский мост. У Путина осталось еще много ракет советского образца и он будет пытаться уничтожать энергетические объекты. Его задача – заморозить украинцев" , – добавил Яценюк.
- Риск применения Россией оружия массового уничтожения напрямую зависит от того, насколько устойчивы будут западные партнеры Украины перед шантажом Путина и получит ли он предупреждение о сильном ответе
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