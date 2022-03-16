Путину грозит физическое уничтожение от ближайшего оцепления. У президента РФ остались только три "карманных" олигарха, – Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что президент РФ Владимир Путин теряет поддержку своего ближайшего окружения олигархов
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
"Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти в РФ. "Карманными" остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут непосредственно общаться с ним лично. Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них Путин опасается "удара в спину", - сообщает ЦПИ.
Центр противодействия дезинформации считает, что олигархи не могут мириться с политикой лица, повлекшего столь разрушительные последствия для их финансового состояния.
"Ведь Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций. Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния "Поэтому они готовы на решительные действия по изменению сегодняшнего положения. И если Путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное