Путину грозит физическое уничтожение от ближайшего оцепления. У президента РФ остались только три "карманных" олигарха, – Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.



"Это создает предпосылки к мятежу и принудительному изменению власти в РФ. "Карманными" остались: Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов, которые могут непосредственно общаться с ним лично. Команда олигархов времен Ельцина демонстративно отстраняется от личного общения, и именно от них Путин опасается "удара в спину", - сообщает ЦПИ.



Центр противодействия дезинформации считает, что олигархи не могут мириться с политикой лица, повлекшего столь разрушительные последствия для их финансового состояния.



"Ведь Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Андрей Мельниченко уже потеряли и продолжают терять свои активы и состояние из-за западных санкций. Бизнес не может мириться с политикой лица, приведшего к таким разрушительным последствиям для их финансового состояния "Поэтому они готовы на решительные действия по изменению сегодняшнего положения. И если Путин не согласится на их условия, ему грозит принудительный импичмент или физическое уничтожение от ближайшего окружения", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb