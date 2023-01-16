The New York Times:

Американское издание в статье "Что 70 лет войны могут рассказать нам о российско-украинском конфликте" анализирует методы ведения войны в Украине, сравнивая ее с другими войнами, происходившими со времени Второй мировой войны. Отмечается, что контуры российско-украинской войны, продолжающейся почти год, напоминают не столько какую-либо будущую войну, сколько определенный конфликт прошлых десятилетий, а именно войны между нациями, в которых одна не побеждает другую.

Украина постепенно убедила союзников присылать более совершенное вооружение, сообщает СМИ. Реактивные системы дальнего радиуса действия, бронетехника, наземная система ПВО и теперь танки, в частности, Challenger 2 от Британии. Отмечается, что несколько месяцев назад такая помощь считалась табу из-за опасений, что это мотивирует Россию к эскалации войны. Но поскольку Украина настаивала на своих требованиях по оружию и преуспевала на поле боя, ее союзники выполняли все больше и больше ее запросов. Сейчас Великобритания добивается увеличения помощи Запада для Украины.

Еще одно событие в фокусе NYT – увольнение главы министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт. Министр ушла в отставку, как замечает издание, после того как в течение года подвергалась жесткой критике из-за неоднократных публичных ошибок, ее реакции на войну в Украине и медленного развертывания военного наращивания ее правительством.

Удар по Днепру является одним из самых смертоносных по мирному населению с начала полномасштабной войны в Украине, сообщает издание, и напоминает об ударах по Харькову, Мариуполю, Краматорску, Кременчугу, Часову Яру, Виннице и Запорожье.

Украина настаивает, что восточный город Соледар не пал. "Они все еще держатся", – таким было послание от украинских официальных лиц, говорят журналисты. За город все еще идет борьба за контроль, несмотря на то, что Россия заявляет о его захвате.

Агентство ООН по ядерному надзору МАГАТЭ планирует разместить экспертов на четырех украинских атомных электростанциях, чтобы снизить вероятность ядерной аварии на фоне войны Украины с Россией.

Издание обращает внимание на то, что война в Украине перевернула энергетические рынки, изменила геополитический ландшафт, вызвала колебания в мировой экономике и вернула окопную войну в Европу. Пока мировые лидеры и руководители некоммерческих организаций на этой неделе приедут в Давос на Всемирный экономический форум, в 1600 км будет бушевать война.

В то время как украинцы 14 января праздновали Маланку и Старый Новый год, колядки перемешивались с сиренами воздушной тревоги. Издание предлагает репортаж, как в Киеве возрождали традиции и обычаи.

Также сообщается, что, по словам экспертов, Россия проводит в Украине крупнейший грабеж предметов искусства со времен нацистов во время Второй мировой войны.

Речь идет о том, что объединенная Европа переживает кризисы, но остаются глубокие вызовы. Война в Украине – это последний кризис, который смутил Европу и развеял ее иллюзии. Возвращение к полномасштабной территориальной войне, которую редко можно увидеть в Европе после Второй мировой войны, изменило Европейский Союз и НАТО, как их настоящее, так и будущее, последствия которого до сих пор неясны.

The Washington Post:

Одно из главных событий дня – увольнение министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, о чем американское издание тоже сообщает. Чиновница ушла в отставку после ряда ошибок, которые поставили под сомнение ее способность возглавить ответ своей страны на войну против Украины. 57-летняя Ламбрехт сказала, что попросила канцлера Олафа Шольца уволить ее с должности, поскольку "сосредоточенность СМИ на моей персоне" отвлекала от политических решений.

США приступают к подготовке украинских войск к широкомасштабным боевым действиям, пишут американские журналисты. Вооруженные Силы США запустили расширенную, более сложную программу подготовки украинских военных, направленную на усиление способности Украины отсвободить территорию от российских войск. Как заявил генерал Марк А. Милли, "мы хотим, чтобы украинцы обладали способностью успешно защищать свою страну".

Издание сообщает о ситуации в Днепре, где идет разбор завалов после ракетного удара россиян по многоэтажке. Отмечается, что в то время как количество погибших растет, выжившие умоляют западные страны ускорить доставку дополнительного оружия и помочь защитить украинцев от более непредсказуемых авиаударов.

Отмечается, что призывы Украины к созданию более совершенных западных систем противовоздушной обороны и танков, которые усилились после удара по жилому дому в Днепре, в котором погибли по меньшей мере 40 человек, будут в центре внимания 20 января, когда чиновники США и их союзники встречаются в Европе, чтобы обсудить поддержку украинских сил.

Битва за Соледар, ворота в спорный город Бахмут, который был центром последних боев, и за контроль над остальными Донбассом "идет без передышки, без остановки", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с тем Россия утверждает, что захватила восточный город Соледар, но украинская 46-я десантно-штурмовая бригада заявила, что украинские военные все еще воюют там, пишет WP.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что на выходных вокруг Кременной и Бахмута шли "интенсивные бои". Отмечается, что вокруг Кременной, города в Луганской области, министерство сообщило о "сложной серии локальных атак и контратак в лесистой местности", но отметило, что украинские военные в целом продолжают "постепенно продвигать свою линию фронта на Восток".

Министерство обороны Беларуси заявило, что совместные военные учения с участием России и Беларуси начались 16 января и, как ожидается, продлятся до 1 февраля. Там добавили, что авиационные подразделения вооруженных сил Беларуси будут работать с российскими силами "для улучшения взаимодействия во время совместного выполнения учебно-боевых задач".

CNN:

Издание предлагает репортаж из Днепра, где журналисты пообщались с людьми и показали ситуацию после смертоносного удара россиян по жилой многоэтажке в городе, где погибли по меньшей мере 40 человек, еще 46 числятся пропавшими без вести.

СБУ подтвердила, что российская крылатая ракета попала в многоэтажку в Днепре. Спецслужба исследовала обломки попавшего в субботу 14 января боеприпаса в жилой дом и идентифицировала его как крылатую ракету. Служба безопасности также назвала имена шести российских военных, которые, по ее утверждению, причастны к удару.

Теплая зима в Европе лишает Путина козыря, говорят журналисты. После вторжения России в Украину европейские правительства больше всего волновал один вопрос: что произойдет, если Москва отключит газ. В то время как российский лидер делал ставку на это, учитывая, если война затянется на долгую зиму. Далее, правительства стран Европы могут уменьшить зависимость от российского газа до 2024 года и сохранить единый фронт Запада.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Таипом Эрдоганом заявил, что поставки западного оружия в Украину усиливают боевые действия и что отказ Киева от предложенного Россией прекращения огня на период православного Рождества является примером "лицемерной политики" Киева на заявление Кремля.

В то же время представитель Кремля Песков высказался, что поставки более совершенной военной техники из Великобритании и других европейских стран "не смогут изменить ситуацию на месте" в Украине и только затянут боевые действия. При этом он добавил, что танки Challenger 2 будут "гореть, как и остальные".

Министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что Путин не смог уничтожить немецкую промышленность во время войны в Украине, это был провалившийся план российского президента.

В Кремле опровергли слухи о конфликте между воюющей в Украине группой наемников Вагнера и Минобороны России, отметив, что он существует в основном в информационном пространстве. При этом там заявили, что все работают на главное – каждый воюет за свою родину.

Издание также пишет, что семь украинских беспилотников "сбили над морем" близ Севастополя в незаконно аннексированном Крыму. Как заявил гауляйтер Михаил Развожаев, дроны были сбиты "силами ПВО и нашего Черноморского флота".

Три ракеты попали в Донецк на востоке Украины утром 16 января. Глава поддерживаемой Россией администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара в Калининском районе пострадали торговый комплекс, аптека, мясокомбинат и жилой дом.

The Guardian:

Событием дня в британском медиа можно назвать отставку министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. Отмечается, что она уходит с поста в решающий момент, когда Германия, как ожидается, поставит Украине боевые танки. Это важное решение для страны, потому что она меняет прежнее направление своей оборонной политики. При этом с начала ее назначения в декабре 2021 года Ламбрехт была слабым кандидатом на должность.

Еще одна важная новость – Великобритания объявила об отправке эскадрона танков Challenger 2 в Украину, чтобы помочь отразить вторжение России. Выступая в Палате общин, министр обороны Бен Уоллес сказал, что Россия "никоим образом не смогла сломить волю украинского народа" и "успела потерять значительное количество генералов и командных офицеров".

Британские журналисты анализируют, что Украине для прорыва понадобится больше танков. Великобритания посылает 14 танков, другие страны в скором времени могут прислать еще, но эксперты говорят, что Киеву нужно около 100 единиц. Отмечается, что после первого российского вторжения одна из удивительных особенностей войны в Украине состоит в том, что это не была война драматических маневров, а скорее умеренная смена фронтов.

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудили конфликт в Украине. Как пишет издание, Эрдоган снова возобновил предложение выступить посредником в прекращении войны в Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна предпринять "решительные действия" и прислать Украине "все виды оружия", чтобы помочь своим войскам оградить себя от вторжения России.

Российский президент Владимир Путин считает, что война в Украине идет по плану. Поскольку сегодня российские и белорусские войска проводят совместные военно-воздушные учения, демонстрируя сотрудничество, для президента РФ все выглядит как всегда.

BBC:

Издание сообщает, что в Днепре продолжается разбор и поиск пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в субботу, 14 января. Однако шансы найти людей живыми – минимальны, отметил мэр города Борис Филатов. В то же время Россия не признает удар по жилому дому в Днепре и заявляет, что это может быть следствием работы украинского ПВО.

Politico:

Медиа отмечает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала международное сообщество создать специальный трибунал для привлечения президента России Владимира Путина и его режима в суд за их агрессивную войну против Украины. В программной речи после визита в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге Бербок отметила необходимость привлечь российское руководство к ответственности за их вторжение, которое началось почти год назад.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли попал под санкции России. Сам же британский главный дипломат сказал, что "если это цена за поддержку украинской свободы, то я рад, что на меня наложили санкции".

Gazeta Wyborcza:

Польское медиа рассказывает о боях украинских военных за Соледар. По словам бойцов ВСУ, россияне ведут себя как под наркотиками: наступают даже раненые и под шквалом огня падают один за другим.

Речь идет и о том, как Россия попытается вернуть инициативу в Украине. По словам аналитиков ISW, появляется все больше доказательств того, что российская армия попытается осуществить новое наступление в ближайшие месяцы. Как это может выглядеть и каковы его шансы, анализируют журналисты.

Еще один материал о том, что россиян теперь будут гонять китайцы. Санкции и бойкот вторжения в Украину вернули российскую автомобильную промышленность на несколько десятилетий назад. После выхода западных концернов российским авторынком управляют китайские компании. Автомобильная промышленность – это отрасль российской экономики, где наиболее заметны последствия бойкота и санкций, которыми западные страны ответили на нападение России на Украину.

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