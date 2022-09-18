Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Си Цзиньпин берет на себя полномочия и контроль над регионом Центральной Азии, прежде всего над Казахстаном, и Путин этот контроль быстро теряет. Это связано с провальной войной в Украине, с тем, что его влияние базировалось на прошлых достижениях и прошлой мощи России, на страхе стран Центральной и Восточной Азии перед российской экономической мощью и оружием", - заметил Федичев.

По его словам, лидеры азиатских стран видят, что экономическая мощность России теряет свои позиции, российская армия – это уже не вторая армия в мире.

Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.

Деятель российской оппозиции в эмиграции, бывший депутат Госдумы и известный видеоблогер Марк Фейгин считает, что Путин теперь не главный герой в Азии

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