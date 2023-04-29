Путин – террорист, который не держит слово, - Зеленский

Об этом он сообщил во время интервью с финским, шведским, датским и норвежским СМИ.

"С этим человеком, президентом Путиным, на сегодняшний день нельзя говорить. Для нас для всех он террорист. После того как он сказал всему миру, что он не собирается захватывать территории, что никогда не будет полномасштабной войны, что нельзя развязать полномасштабную войну в 21 веке на европейском континенте - он все это начал. И в грубом формате", - сказал глава украинского государства.

Зеленский также добавил, что президент РФ - "путешественник, в своих кровавых названиях", каждый раз придумывающий определенное "название" для того, чтобы свои оправдывать действия.

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Также президент заявил, что оправдания уже Путину нет, особенно после массовой депортации украинских детей.

"Мы будем благодарны миру, когда дети вернутся, но все-таки сегодня он террорист, и потому - о чем тут говорить? Террорист, который еще и не держит слово", - подчеркнул Зеленский.