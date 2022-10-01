Путин терпит неудачу, поэтому размышляет над применением ядерного оружия, - ISW

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем очередном анализе.

ISW не может предположить, применит ли Путин ядерное оружие и если да, то когда. Его последние угрозы не являются принципиально новыми и не свидетельствуют о быстрой подготовке к применению ядерного оружия. Пересечение противником установленных Путиным "красных линий" в Украине до сих пор не приводило к угрозе применения ядерного оружия.

Путин, скорее всего, применит ядерное оружие, если сочтет, что оно не повлечет за собой прямого военного вмешательства Запада с использованием обычных вооружений, и если, по его оценке, оно играет решающую роль в войне с Украиной, предполагает ISW.

Стремление Путина к переговорам указывает на то, что, по его оценке, он не может выиграть эту войну теми силами, которые он должен, поэтому он должен заморозить конфликт в Украине, чтобы выиграть время для перегруппировки.

Неясно, какими индикаторами Путин будет руководствоваться, оценивая успех двух своих главных усилий по спасению ситуации в Украине, а именно: восстановление собственных сил и попытки сломить решимость Запада посредством экономического давления.

И в том, и в другом он, скорее всего, терпит неудачу, но Путину может понадобиться больше времени, чтобы увидеть ее последствия, прежде чем принять решение о том, что делать дальше.

В лучшем случае Путин мог надеяться, что тактическая ядерная эскалация вызовет замораживание нынешних фронтовых линий. Это была бы удивительная авантюра, учитывая цену, которую он заплатит, если НАТО вмешается и ответит, заключает американский Институт изучения войны.

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