"Путин теперь не будет чувствовать спокойный тыл": экс-нардеп Ильенко предположил, что РФ будет терять ресурсы из-за попыток контролировать Казахстан
Бывший народный депутат Андрей Ильенко считает, что президент РФ Владимир Путин теперь будет ждать постоянного обострения со стороны Казахстана
Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой".
"Путину удалось сейчас сделать несколько вещей. Во-первых, он совершил фактически военную интервенцию в Казахстан и то, что там Токаев заявляет, - это теперь воля Путина. Захочет Путин вывести войска - выведет, не захочет - ничего Токаев не сделает, будут российские войска стоять столько, сколько захочет Путин. И в любой момент могут вернуться, если вдруг что-то пойдет не так", - заявил экс-нардеп.
По его мнению, Путин использовал абсолютно мертвую структуру, которая существовала только на бумаге, - ОДКБ.
"Он показал, что может ее использовать как жандармскую коалицию престарелых диктаторов для подавления революций. Вот если НАТО защищает народы своих членов от иностранной агрессии, то ОДКБ защищает диктаторов от собственных народов", - считает Ильенко.
Экс-нардеп добавил, что Россия понесет урон.
"Они расширяют пространство, которое они должны контролировать, и территорию, на которую им нужно распылять свои военные, экономические, дипломатические, спецслужбистские ресурсы. Казахстан - это теперь не та территория, которую Путин будет ощущать как спокойный тыл. Теперь оттуда он будет постоянно ждать нового обострения. Казахи не забудут, как ворвались российские войска в такой момент, и последствия для РФ будут", - подытожил Ильенко.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 11 января Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в Казахстане.
- Токаев заявил, что вывод сил Организации Договора о коллективной безопасности из страны начнется 13 января.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное