"Путин теперь не будет чувствовать спокойный тыл": экс-нардеп Ильенко предположил, что РФ будет терять ресурсы из-за попыток контролировать Казахстан

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой".



"Путину удалось сейчас сделать несколько вещей. Во-первых, он совершил фактически военную интервенцию в Казахстан и то, что там Токаев заявляет, - это теперь воля Путина. Захочет Путин вывести войска - выведет, не захочет - ничего Токаев не сделает, будут российские войска стоять столько, сколько захочет Путин. И в любой момент могут вернуться, если вдруг что-то пойдет не так", - заявил экс-нардеп.



По его мнению, Путин использовал абсолютно мертвую структуру, которая существовала только на бумаге, - ОДКБ.



"Он показал, что может ее использовать как жандармскую коалицию престарелых диктаторов для подавления революций. Вот если НАТО защищает народы своих членов от иностранной агрессии, то ОДКБ защищает диктаторов от собственных народов", - считает Ильенко.



Экс-нардеп добавил, что Россия понесет урон.



"Они расширяют пространство, которое они должны контролировать, и территорию, на которую им нужно распылять свои военные, экономические, дипломатические, спецслужбистские ресурсы. Казахстан - это теперь не та территория, которую Путин будет ощущать как спокойный тыл. Теперь оттуда он будет постоянно ждать нового обострения. Казахи не забудут, как ворвались российские войска в такой момент, и последствия для РФ будут", - подытожил Ильенко.

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