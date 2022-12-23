Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Мне кажется, что Путин верит в то, во что верит Сталин. Иосиф Сталин, после завершения Второй мировой войны, не верил, что он выиграл войну. И вот на одном из заседаний он произнес тост о "долготерпении советского народа". Именно тогда он понял о большом потенциале россиян терпеть все", - объяснил Ежак.



Эксперт подчеркнул, что России будет тяжело выиграть эту войну на истощение.



"Я думаю, что Путин верит в долговременное терпение россиян. Он просто верит, что в терпении русского народа нет предела в отличие от европейцев. Россия в цифрах страдает больше войны. У них значительно меньший потенциал от Запада. Не понятно, как они собираются". вести войну на истощение. Однако главным ресурсом, в который верит Путин и которым он хочет выиграть эту войну, есть терпение россиян", - добавил он.

22 декабря во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение. Ранее он называл "спецоперацией" войну против Украины.