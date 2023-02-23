Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений вообще нет положения о приостановлении участия – это вымысел Путина. Можно выйти из договора или остаться. Правда заключается в том, что россияне ничего не могут сделать. Договор включает в себя две более важные вещи. Первое – это возможность инспекции, а они уже приостановлены со времен начала наводнения, второе - этот договор ограничивает количество боеголовок обеих сторон до 1500 года. В свое время военные эксперты подсчитали, что даже этого будет более чем достаточно, чтобы уничтожить друг друга и всю нашу планету вместе с другими странами ", – объяснил Ельченко.

По словам дипломата, если США довольно быстро могут увеличить количество боеголовок, то для РФ это значит стать на путь СССР, который развалился от того, что не выдержал экономически-финансового напряжения.

"В СССР почти все средства были направлены на ядерную программу, на создание новых боеголовок и ракет. Кроме того, у подавляющего большинства носителей, способных нести заряды, истекает срок использования. 99% были созданы в Днепре, гарантийный срок этих носителей примерно 40 лет. Последние были построены в конце 70-х, в начале 80-х прошлого века, и после 2020 года все они становятся непригодными, их нужно обслуживать и продлевать срок эксплуатации, а делать это в России некому. Еще России нужны деньги, а санкции работают. Если Путин хочет ускорить развал России – он это делает своими руками», – подчеркнул Ельченко.

3 февраля НАТО призвали Россию к выполнению обязательств Договора о стратегических наступательных вооружениях для международной стабильности.

21 февраля Путин пригрозил "расширением войны" , если Запад предоставит Украине дальнобойное вооружение. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.



