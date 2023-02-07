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OPINION

Путин стремится выйти на границы Донбасса. Все остальное – отвлекающие маневры

Виктор Андрусив
7 февраля, 2023 вторник
20:01
Мнение

Выход на границы Луганской и Донецкой областей – единственная цель СВО, при достижении которой Россия может говорить об успехе и начинать переговоры

1. Приоритетом для Путина остается выход на границы Луганской и Донецкой областей. Это единственная цель СВО, при достижении которой Россия может говорить об успехе и начинать переговоры. Я думаю, что сегодняшняя стратегия кремля заключается в следующем: выход на границы, организация мощной обороны, отражение нашего контрнаступления, переговоры и сохранение завоеваний.

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2. Основными направлениями наступления россиян будут Лиман, Купянск, Угледар и Авдеевка. Оккупантам нужно вернуться в Лиман для осуществления продвижения на Славянск. Поэтому российское контрнаступление под Креминной будет в приоритете. Купянск важен как транспортный узел, на фоне возможного получения нами ракет дальностью 160 км — для оккупантов важно освободить дороги поставок для войск. Угледар и Авдеевка – часть давней задачи Путина для оттеснения наших войск от Донецка и уменьшения угрозы прорыва на Мариуполь.

Контрнаступления в других местах будут исключительно имитацией. Напоминаю, что для любого наступления нужно сформировать преимущество 1 к 3. Сделать это по всему периметру от Киева до Запорожья у россиян не хватит сил

3. Контрнаступления в других местах будут исключительно имитацией. Напоминаю, что для любого наступления нужно сформировать преимущество 1 к 3. Сделать это на всем периметре от Киева до Запорожья у россиян не хватит сил, пока армия не станет минимум 3-5 млн солдат, да еще оснащена полностью техникой как в начале войны.

4. Бахмут продолжает выполнять функцию изматывания русских войск. Цена велика, но и потери оккупантов гигантские. Ситуация повторяется как с Северодонецком. Город не выполнял стратегическую роль, но вымотал российские войска и запасы так, что им де-факто пришлось делать дополнительную мобилизацию. Еще раз — Бахмут должен измотать врага. Удержание города с другими целями не имеет смысла.

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5. Валы. Если под Северодонецком оккупанты применили огневой вал, то сейчас применяют мясной. Но, как и в первом случае, так и сейчас, успех будет "пирровым". Большая заплаченная цена за малые достижения. По факту, после захвата Северодонецка у оккупантов началась нехватка артиллерийских запасов. После Бахмута у россиян начнутся проблемы с мясом. И это пока не факт, что они его возьмут.

Ракеты на 160 и 300 км сегодня самое важное, что мы можем получить. Только этими ракетами можно было бы остановить контрнаступление оккупантов.

6. Ракеты на 160 и 300 км сегодня самое важное, что мы можем получить. Только этими ракетами можно было бы приостановить контрнаступление оккупантов. Вынос тыловых баз – остановит надолго продвижение РОВ. Запад все нам дает, но продолжает давать не вовремя. Получение этих ракет на прошлой неделе кардинально изменило бы ситуацию на фронте. Получение через месяц – месяц наших потерь.

7. Наша мобилизация продолжается. Путинская тоже. Это значит, что большинству из нас придется воевать. Нам для нашего контрнаступления тоже нужно сформировать преимущество 1 к 3. Чем больше мобилизует Путин, тем больше вынуждены мы. У нас с вами нет выбора. Мы должны воевать за свою землю и за свою жизнь, жизнь наших родных. Не ждите, что вас это минует. Готовьтесь.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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