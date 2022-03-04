Путин стремится вовлечь страны ОДКБ в войну в Украине, - Данилов
Президент России Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины страны-участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона единых новостей.
"Наша разведка дает следующие данные. Путин очень хочет привлечь ОДКБ: киргизов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, то это будет вообще недопустимо. Сейчас есть информация, что они пытаются собирать с Дальнего Востока, где живут удмурты и якуты. Они уже там собирают, потому что желающих воевать у них уже не так много", – отметил он.
Членами ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.
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