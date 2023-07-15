Путин стремится сохранить ЧВК Вагнера как боевую силу, но без Пригожина - ISW

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Руководитель Кремля в интервью российскому новостному агентству "КоммерсантЪ" от 13 июля подтвердил, что 29 июня он встретился с Пригожиным и 35 командирами вагнеровцев.

Путин утверждал, что он предложил боевикам этого ЧВК возможность служить под командованием командира с позывным Седа, командовавшего вагнеровцами на протяжении последних 16 месяцев.

Эксперты отмечают, что это еще раз подтвердило их предварительную оценку о том, что Кремль стремится сохранить ЧВК Вагнера как "сплоченную боевую силу, отделив его от Пригожина".

Также Путин утверждал, что многие командиры вагнеровцев якобы "кивнули" в ответ на его предложение, но Пригожин этого не видел и заявил, что его наемники не согласны с решением.

"Путин, вероятно, подчеркнул разную реакцию Пригожина на то, чтобы показать Пригожина как проблему в отличие от лояльных командиров вагнеров", - говорится в отчете.

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин отметил, что предание Путиным встречи 29 июля изображает руководителя Кремля уступившим требованиям Пригожина, но окончательный результат той встречи неясен.

Отвечая на прямой вопрос пропагандистов о будущей группировке Вагнера как боевой единице, Путин продолжал поддерживать абсурдное представление о том, что у РФ якобы нет частных военных компаний (ПИК).

Пресссекретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил 14 июля, что на данный момент вагнеровцы не участвуют в военных операциях в Украине в каких-либо существенных вспомогательных или боевых ролях.

Аналитики ISW ранее встречали российские источники, подтверждающие данные о том, что силы ЧВК Вагнера уже не воюют в Украине.

Напомним, 13 июля Путин рассказал , что встречался с вагнеровцами и подчеркнул, что юридически организации ПИК Вагнера – не существует.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал , что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .