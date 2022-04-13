Путин стремится собрать на Донбассе войска, которые в пять раз будут превышать украинские, - The Times

Об этом сообщает The Times.



По предварительной информации, Россия пытается собрать силы, по численности превышающие украинские войска на востоке страны в соотношении пять к одному.



Источник из украинских военных сообщил, что российские войска вводятся со всего региона для решающей, как надеется Москва, битвы на Донбассе.

По предварительным данным, силы российской армии в количестве десятков тысяч солдат все равно недостаточно, чтобы РФ победила.



Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется до конца недели. Кроме того, Путин вчера заявил, что его кампания будет продолжаться до победы.



Спутниковые снимки и отчеты свидетельствуют о том, что Россия наращивает войска и технику, по меньшей мере, в трех местах на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях и вокруг города Матвеев Курган на юге.



Действуя под руководством нового командующего генерала Александра Дворникова, сыгравшего определяющую роль в гражданской войне в Сирии, русские войска усиливают свои действия в районе Изюма к юго-востоку от Харькова.

Ожидается, что эти силы попытаются продвинуться дальше на юг, чтобы захватить Славянск. Об этом сообщает американский аналитический центр Института изучения войны.

Оттуда они могли продвигаться на юго-восток, чтобы оцепить украинский контингент.

Кроме того, американские аналитики считают, что в случае падения Мариуполя, около 6 000 российских военных смогут в дальнейшем продвигаться на север и завершить окружение еще одной большой группы украинских войск.



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