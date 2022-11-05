Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

"Путину нужно организовать голод в мире, но так, чтобы он никак не повлиял на репутацию РФ, чтобы страны глобального Юга не могли считать, что Россия виновата в голоде", - отметил он.

По словам Виталия Портникова, таким образом Владимир Путин пытается добиться миграционного кризиса в Европе, смены европейских правительств. Это важная для него ставка в войне против Украины. Поскольку потерять благосклонность стран глобального Юга он не может, то решил вину за голод переложить на Украину.

29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил , что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.

На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".

1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".

В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

5 ноября эксперт по международной политике Рамис Юнус заявил, что демарш РФ нацелен прежде всего против Турции .

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