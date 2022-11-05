Путин стремится организовать в мире голод и миграционный кризис в РФ: Портников о выходе России из "зернового соглашения"
Президент РФ Владимир Путин стремится повлечь за собой мировой голод, чтобы сменить правительства стран Европы и чтобы глобальный Юг не обвинил в нем Россию
Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
"Путину нужно организовать голод в мире, но так, чтобы он никак не повлиял на репутацию РФ, чтобы страны глобального Юга не могли считать, что Россия виновата в голоде", - отметил он.
По словам Виталия Портникова, таким образом Владимир Путин пытается добиться миграционного кризиса в Европе, смены европейских правительств. Это важная для него ставка в войне против Украины. Поскольку потерять благосклонность стран глобального Юга он не может, то решил вину за голод переложить на Украину.
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