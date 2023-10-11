Путин стремится не просто завоевать Украину, а сделать РФ силой, равноценной Западу, - Портников

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Говорить великий Львів".

Так он ответил на вопрос, какие конфликты могут в ближайшее время начать перерастать из замороженной фазы в активную. Портников отметил, что Россия не отвлекает внимание от своей войны в Украине, а "умножает конфликт". Журналист также добавил, что захват Украины это лишь "небольшой эпизод российского плана восстановления границ Советского Союза".

"Война в Украине – это небольшой эпизод российского плана восстановления границ Советского Союза. Да, Украина важна. Но это лишь вторая бывшая советская республика, всего их было 15. Минус страны Балтии, являющиеся членами НАТО, - 12. Одна - все равно это не 12, поэтому Украина – фрагмент этого политического плана. Важный фрагмент, необходимый, потому что России нужны позиции в Центральной Европе, но это не исчерпывающая история. Это один из моментов", - сказал он.

Портников объяснил, что Россия стремится завоевать Украину, чтобы стать силой, равноценной Западу, с которой будут считаться, как с Китаем.

"Для чего это нужно? Не просто чтобы завоевать Украину как таковую и восстановить территориальную целостность РФ, так сказать, в границах СССР, как говорят российские шовинисты. А для того, чтобы стать силой, равной Западу. Не только по количеству ядерного оружия, но и по возможности влиять на мировую политику. Чтобы никто больше, как сенатор Маккейн, не мог назвать Россию какой-то там дикой бензоколонкой. Чтобы с РФ считались, как со США и Китаем. Вот к чему должны привести усилия Владимира Путина", - говорит журналист. .