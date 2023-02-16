Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Путин ведет хулиганскую политику, ясно, что преступную и в отношении Запада. Путин не может предложить Западу какое-либо видение, они говорят о многополярном мире. А что Россия может предложить, какую модель развития – танки, ракеты, убийство, мордовки, разрушения, войны. Какую привлекательную модель Россия предлагает миру? Если США и Европа предлагает привлекательную модель, по которой хотят жить миллиарды людей на этой планете, то что предлагает Россия? Я убежден, что точно не ту модель, по которой большинство людей хотят жить", - подчеркнул Мусиенко.

Директор Центра военно-правовых исследований также добавил, что россияне постоянно смотрят на Запад. Руководство РФ постоянно говорит, что хочет переговоров.

"Путин, как хулиган пытается постоянно заниматься эскалацией. Толкнуть, чтобы его заметили, потому что иначе его невозможно заметить, только когда он угрожает ракетами и ядерным оружием. На самом деле Путин стремится к переговорам с Западом, но в своей помешанной логике и воображении. Северная Корея держится благодаря поддержке Китая. Китай не будет готов взять на содержание еще и Россию. По этому сценарию Россия должна будет отдать свои территории Китаю. Россия была интегрирована в западные экономические процессы и сейчас переориентироваться им очень сложно, и успехи в этих процессах у них не наблюдаются", - подчеркнул Мусиенко.