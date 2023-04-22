Путин стремится иметь контроль над Суданом, – журналист Фараджаллах
Мохаммад Фараджаллах, политолог и журналист, главный редактор портала "Украина по-арабски", считает, если Путин будет иметь доступ в Африку, то ему будет все равно, как себя ведет Запад
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"К большому сожалению, Запад оставил Африку на разорву. За последние 30 лет Россия очень крепко вошла более чем в 9 африканских стран. Она там ворует золото, добывает бриллианты, вербует наемников. Если Россия имеет товар, золото и бриллианты, тогда западные санкции бессмысленны. Россия воспользовалась моментом, что Европа и цивилизованный Запад оставили Африку без внимания. Соответственно, Россия зашла очень крепко. Кроме того, Арабский мир не разделяет позицию Европы в РФ по многим причинам, но он увидел Россию в Сирии и то, что Москва хотела вернуть в Ливию сына Муаммара Каддафи ( лидер Ливии в 1969—2011 годах – ред.). Однако Россия на ошибках Запада с Арабским миром начала выстраивать свою стратегию", - отметил главный редактор портала "Украина по-арабски".
Мохаммад Фараджаллах рассказал, что три недели назад перед усилением военного противостояния в Судане между генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом (возглавляющий армию, подчиняющуюся военному правительству, Суверенному совету – ред.) и генералом Мохамедом Хамдану Дагало (вице-президент, которому подчиняются "Силы быстрой поддержки" – ред.), аль-Бурхан узнал, что в один из аэропортов Судана прилетел военный груз из России с большим количеством российской техники для прослушивания. Теперь все поняли, что Дагало не просто генерал, желающий сохранить свое кресло, а он гораздо опаснее. Также вспомнили, когда ПИК Вагнер помог мятежникам в Чаде ликвидировать законного президента. Поэтому Арабский мир дал понять, что Дагало признавать не будут, но пока не будут идти на помощь регулярной армии.
"Нельзя Россию не дооценивать. Россия вошла в Йемен, Иран, Ливию, Судан и в Центральную Африку, где бриллианты. Поэтому у нас очень серьезные проблемы, которые нужно искоренить. РФ готова предлагать Ирану или Судану все что угодно. Путин сейчас начал очень сильно. волноваться, потому что он рассчитывал, если Судан будет в его власти, абсолютно промосковский, и станет второй Сирией, только еще лучше, он получит военную базу на Красном море с ядерными субмаринами, чтобы в будущем терроризировать Саудовскую Аравию. неисчерпаемый доступ к золоту, потому что Судан – третья страна в Африке по золотому запасу, а еще возможность вербовать численный человеческий ресурс. Африки, ему будет все равно, как себя ведет Европа, купит газ или не купит, потому что в Африке он сможет добывать все, что захочет», - пояснил Фараджаллах .
- 15 апреля в столице Судана Хартуми армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. В результате обстрела аэропорта в Хартуме был поврежден один из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Всего в стране на момент начала боевых действий находились два борта и 36 сотрудников перевозчика, работавших в рамках контракта с авиакомпанией Sun Air.
- По состоянию на утро 17 апреля в столкновениях между вооруженными силами и спецназовцами скорой поддержки погибли по меньшей мере 97 человек, 595 получили ранения.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Судане 17 апреля прямо в собственной резиденции подвергся нападению посол Европейского Союза .
- Впоследствии спутник компании Maxar показал , как выглядит самолет SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума, уничтоженный во время беспорядков в Судане.
- 19 апреля стало известно, что в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли уже 270 человек, 2600 получили ранения.
- 21 апреля CNN информировало, что российский ПИК Вагнера поставляет военизированной группировке Сил быстрого реагирования (RSF) ракеты для борьбы с армией Судана.
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