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Война с Россией: хроника
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OPINION

Путин стреляет не по трансформаторам, а по нашим мозгам

Сергей Фурса
3 декабря, 2022 суббота
08:09
Мнение

Россия в дальнейшем воюет по учебнику. Проблема в том, что это русский учебник, который писали русские и проверяли русские и что там написано может не работать

Говорят, что не исключено, что россияне продолжат забрасывать ракетами. "Не исключено" – идеальная формулировка. Не нужно никаких разведывательных данных, инсайдов или даже тайного знания, которым владеет кума вашего двоюродного брата, сестра которой работает поваром в СБУ. Стреляли – ну мы же говорили. Не стреляли – ну, мы тоже не говорили, что точно будут стрелять.

Вопрос в том, будет ли Россия последовательна в своей стратегии и будет ли позориться до конца. Признает ли, что стратегия не работает и нужно все же сохранить некоторые ракеты на будущее. Ибо стреляют они не просто так, не потому, что истерика. А потому, что таков метод. Так прописали.

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Россия дальше воюет по учебнику. Проблема в том, что это российский учебник, который писали русские и проверяли русские и что там написано может не работать. Но ведь какие-то люди старались. Писали. Это нужно выполнять.

Что они делают сейчас? Британская разведка раскопала и разложила по полочкам. Ну, как раскопала. Нашла учебник для младших и средних генералов. Джеймс Бонд хорошо работал.

Россия в дальнейшем воюет по учебнику. Проблема в том, что это российский учебник, который писали русские и проверяли русские и что там написано может не работать. Но ведь какие-то люди старались. Писали. Это нужно выполнять

В учебнике написано, что если что-то пошло не так, нужно применить SODCIT. Это концепция стратегической операции по уничтожению критически важных целей. Целью концепции является "создание условий для противодействия угрозам и недопущение агрессии, а в случае начала военных действий – нанесение противнику (коалиции) вреда, в ходе которого они отказались бы от продолжения (эскалации) на выгодных для России условиях".

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Есть. Россия признала, что ВСУ на поле боя прямо скажем эскалируют. То есть дают русской армии люлей. И противодействовать этому россияне не могут. Поэтому стараются бить по инфраструктуре. Чтобы создать психологическое давление. И вынудить украинский народ потребовать от украинской власти перестать эскалировать и остановиться в освобождении украинской территории.

Этот супер коварный план так коварен, что всем понятен. И что эта стратегия никогда не работала. Ни у россиян, ни у американцев, ни даже у Гитлера

Все как в учебнике.

Только вот беда в том, что этот супер коварный план так коварен, что всем понятен. И что эта стратегия никогда не работала. Ни у россиян, ни у американцев, ни даже у Гитлера. И она такая откровенная и дерзкая, что хоть и создает проблемы и бесит, приводит к нервным срывам, но не эффективна, потому что вызывает у общества другое желание. Украинское общество еще больше требует от украинской власти ускорения эскалации и предоставления еще больше люлей и освобождения украинской территории.

Так будут или не будут? А никто не знает. Просто нужно быть готовым, что они могут это сделать. А если не сделают, можно радоваться. А если сделают, то держать психологический строй и показывать дулю Путину и его стратегии террора. Потому что он стреляет даже не по трансформаторам. Он стреляет по нашим мозгам. Там главная цель. Которую прописали в гениальной стратегии гениальных стратегов второй армии мира.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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